Пилот AZAL Ринат Гусейнов о крушении самолета под Актау, погибших коллегах и не только – ВИДЕО

В новом выпуске подкаста «Поговорим?» журналист Гамид Гамидов побеседовал с командиром Airbus A320, директором Управления безопасности полетов AZAL Ринатом Гусейновым.

Р.Гусейнов поделился мыслями о крушении самолета AZAL, произошедшем 25 декабря под Актау, вспомнил погибших коллег, объяснил, почему пилоты общаются на английском, и прокомментировал предварительный отчет Казахстана об авиакатастрофе.

Также Гусейнов ответил на важные вопросы: почему самолет не вернулся в Баку, не сел на воду и не долетел до взлетно-посадочной полосы – в разговоре также был затронут план «Ковер» и ответственность за трагедию.

Полная версия интервью Гамида Гамидова с Ринатом Гусейновым доступна для просмотра ниже.

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