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В Кремле отказались комментировать отчет по расследованию крушения самолета AZAL

First News Media14:24 - Сегодня
В Кремле отказались комментировать отчет по расследованию крушения самолета AZAL

Кремль не комментирует предварительный отчет Минтранса Казахстана о расследовании крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это предварительный отчет. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим вниманием, с должным вниманием будут его изучать. Из администрации президента РФ эту тему комментировать невозможно, не считаем это возможным», - сказал Песков, передает ТАСС.

Напомним, что вчера был обнародован предварительный отчет по расследованию авиакатастрофы. В нем говорится, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов.

В отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами, а также информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона.

Отмечается, что в 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции «Ковер».

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

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