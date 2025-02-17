Коллегия адвокатов обвинила сериал «Əqrəb mövsümü» в нарушении закона и подрыве репутации профессии адвоката – ВИДЕО

Коллегия адвокатов Азербайджана сделала заявление в связи со вторым сезоном нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü (İki dünya bir olsa da)», выходящего в эфире на канале ITV.

«С сожалением отмечаем, что в последние дни в сериале «Əqrəb mövsümü (İki dünya bir olsa da)», который транслируется в эфире Общественного телевидения и радиовещательной компании (канал İTV), звучат резкие высказывания в адрес адвокатской профессии, а порой даже грубые выражения. Так, в эпизодах сериала, вышедших в эфир 8 и 15 февраля 2025 года, через реплики персонажей были озвучены некоторые неприятные высказывания в адрес адвокатской профессии. Использование подобных выражений не может не сказаться на общественном восприятии адвокатской деятельности и репутации Коллегии адвокатов, способствуя формированию негативного мнения о наших юристах», - отмечается в сообщении пресс-службы Коллегии адвокатов Азербайджана, в котором отмечается, что Коллегия понимает справедливое недовольство адвокатов и призывает их проявить терпение - одно из ключевых качеств их профессии.

В сообщении Коллегии адвокатов отмечается, что трансляция на телеканале ITV сериала «Əqrəb mövsümü (İki dünya bir olsa da)», содержащего высказывания, направленные против адвокатской профессии, без каких-либо ограничений является нарушением требований статей 14.1 и 39.1.3 Закона Азербайджанской Республики «О медиа»: «Так, согласно статье 14.1.6 данного Закона, в публикуемых и (или) транслируемых в медиа материалах не допускается использование ненормативной лексики (бранных слов), а также нецензурных жестов. Кроме того, в соответствии со статьей 14.1.7, в медиа не допускается распространение информации, унижающей честь и достоинство, а также порочащей деловую репутацию. Общественная телерадиокомпания, в соответствии с частью 1.1.5 Закона Азербайджанской Республики «О медиа», является аудиовизуальным медиа, и, согласно части 39.1.3 данного Закона, она обязана соблюдать требования, изложенные в статьях 14.1 и 14.2 этого Закона».

«Хотим сообщить, что по данному вопросу Коллегией адвокатов Азербайджанской Республики было принято решение о принятии законных шагов, и в ближайшее время будут направлены соответствующие обращения в Аудиовизуальный совет АР, Общественную телерадиокомпанию и, при необходимости, в другие организации», - заявляют в Коллегии адвокатов, отмечая, что всем следует соблюдать этические нормы в отношении адвокатуры, воздерживаться от использования неэтичных, аморальных выражений, и в противном случае будут приняты соответствующие меры в рамках закона.

Отметим, что 1news.az связался с пресс-службой ITV и исполнителем главной роли в сериале Азером Айдемиром (он же выступает в проекте в качестве сценариста – прим. ред.) в связи с данной темой и ожидает от них ответа.

Премьера второго сезона нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü» режиссера Эмиля Гулиева, получившего название «İki dünya bir olsa da», состоялась на ITV 8 февраля. Продолжение сериала, являющегося проектом ITV и ArtFilmBaku и снятого на основе реальных событий, будет состоять из 12 эпизодов, 2 из которых уже были показаны в эфире – помимо А.Айдемира в сериале снялись Ариф Мовсумов, Ровшан Маммедли, Эмин Мирабдуллаев, Хаджар Агаева, Шалала Шахвеледгызы, Эльшан Рустамов и т.д.

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