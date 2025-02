Сын Ильгара Хаяла, звезда сериала «Əqrəb mövsümü» и другие участники слепых прослушиваний нового сезона «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

Канал ITV вновь представил зрителям азербайджанскую лицензионную адаптацию всемирно известного проекта The Voice – «Səs Azərbaycan».

The Voice («Голос») - вокальное телешоу, выходящее в эфир во многих странах мира. Первым телешоу в данном формате стал The Voice of Holland («Голос Голландии»), придуманный голландским продюсером Джоном де Молем и запущенный в 2010 году на нидерландском телевидении. Позже шоу по такому же формату появились по лицензии во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане.

Новый сезон шоу «Səs Azərbaycan» стартовал на ITV 9 февраля - кресла наставников в проекте заняли народные артистки Зульфия Ханбабаева и Ройа Айхан, победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2011» Эльдар Гасымов и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф. Шоу началось с их совместного выступления, в ходе которого наставники исполнили абсолютный хит из репертуара легендарной азербайджанской группы «Кярван» «Bilərsən».

Одним из ярких выступлений этапа слепых прослушиваний в первом выпуске стало выступление Тимура Ганифаева с песней «La-la-la» из репертуара Naughty Boy, на которое обернулись все звездные наставники – в итоге Т.Ганифаев продолжит свое участие в шоу в команде Ройи Айхан. Отметим, что Т.Ганифаев является сыном солиста группы «Кярван» Ильгара Хаяла и известен слушателем под творческим псевдонимом Tima.

Четверо наставников обернулись и на голос Фуада Мехдиева, исполнившего в ходе отборочного тура хит Тедди Свимса «Lose control» - выбор Ф.Мехдиева пал на Мурада Арифа, в чьей команде он продолжит участие в проекте.

В ходе слепых прослушиваний прозвучал и один из главных мировых хитов последних лет – песня «Flowers» из репертуара Майли Сайрус, которую исполнила звезда сериала «Əqrəb mövsümü» Шахана Рзаева, сыгравшая в первом сезоне нашумевшего проекта роль дочери одного из главных персонажей. На ее голос обернулась только З.Ханбабаева, в команде которой Ш.Рзаева продолжит свое участие в «Səs Azərbaycan».

Одной из участниц этапа слепых прослушиваний оказалась внучка заслуженного артиста Азербайджана, известного гармониста Закира Мирзаева Малахат Мирзаева, которая по итогам прослушивания оказалась в команде Ройи Айхан.

В слепых прослушиваниях также приняли участие и исполнители из Украины и Казахстана – киевлянке Ирине Митянец не удалось развернуть к себе звездных наставников, а певица из Казахстана Санат Асуат привлекла внимание троих наставников и в итоге продолжит участие в «Səs Azərbaycan» в команде Эльдара Гасымова.

Буквально на последних секундах исполнения на голос Сюбхана Рустамова обернулся Мурад Ариф, а участникам слепых прослушиваний Севиндж Адыгезалли и Чингизу Мустафаеву не удалось привлечь внимание ни одного из звездных наставников «Səs Azərbaycan».

Отметим, что шоу «Səs Azərbaycan» будет выходить в эфир на ITV каждое воскресенье – напомним, что ранее победителями проекта в разные годы становились Эмилия Ягубова, Надир Рустамлы и Зюльфю Асадзаде.