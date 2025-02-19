В эти дни температура воздуха в Баку понизится до 3 градусов мороза

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, с вечера 19 февраля до дня 22 февраля на территории страны ожидается изменение погодных условий: периодические осадки, местами снег, северо-западный ветер с порывами, а также постепенное понижение температуры воздуха на 7–10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Минимальная температура воздуха в равнинных районах составит 0–5 градусов мороза, в предгорных районах 5–10 градусов мороза, в горных районах 10–15 градусов мороза, а в высокогорных районах 15–20 градусов мороза.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночные часы минимальная температура воздуха приблизится к 0 градусам, а в последующие дни может понизиться до -3 градусов.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 февраля ожидаются периодические дожди, с утра 20 февраля в некоторых местах возможен переход в мокрый снег, а вечером 20 февраля и 21 февраля – периодический снег. В отдельных районах полуострова осадки могут усилиться.

В регионах Азербайджана с вечера 19 февраля до утра 22 февраля ожидается периодическая дождливая погода, в некоторых местах возможны снегопады. В Нахчыванской АР, Карабахе и Восточном Зангезуре, Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Центрально-Аранском и Лянкяран-Астаринском регионах осадки могут усилиться.

В связи с ожидаемой снежной и морозной погодой возможно образование гололеда на некоторых дорогах.

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