Между Агентством кино Азербайджана и Национальным киноцентром Молдовы подписан меморандум – ФОТО

Азербайджан представлен на 75-м Берлинском международном кинофестивале (Berlinale), стартовавшем в столице Германии 13 февраля.

В рамках фестиваля азербайджанская делегация проводит деловые встречи и обсуждения с целью более широкого продвижения национального кинематографа на мировой арене и установления сотрудничества в этой сфере, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

В Берлине между Агентством кино Азербайджана (ARKA) и Национальным киноцентром Молдовы был подписан меморандум. Его цель – усиление сотрудничества в аудиовизуальной сфере, развитие киноискусства и аудитории, а также поддержка совместного кинопроизводства между двумя странами.

Документ подписали исполняющий обязанности генерального директора ARKA Орхан Фикретоглу и исполнительный директор Национального киноцентра Молдовы Валентина Юсуфоджаева – меморандум предусматривает подписание соответствующих соглашений между сторонами в целях обеспечения реализации мероприятий по сотрудничеству, вытекающих из положений настоящего документа.

Отметим, что для продвижения национального кинематографа на международной арене и демонстрации культурного наследия Азербайджана ARKA организовало специальный павильон в рамках фестиваля.

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