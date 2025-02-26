Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 27 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается снег, ночью в некоторых местах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки. Во второй половине дня снег постепенно прекратится. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью и днем составит 1-3° мороза. Атмосферное давление будет выше нормы — 768 мм рт. ст. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 60-65%. Ночью и утром на ряде дорог возможен гололед.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, преимущественно снег, в отдельных районах они будут носить интенсивный характер. Днем осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла. В горах ночью - 10-15° мороза, в высокогорных районах - 15-20° мороза, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром на некоторых дорогах образуется гололед.

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