Правила жизни Джина Хэкмена: Лучшие моменты - это те, которые ты провел с близкими, а не на работе

Джин Хэкмен - двукратный лауреат премий «Оскар» и BAFTA, трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» и Национального совета кинокритиков США, призер Берлинского кинофестиваля, 95 лет; скончался 26 февраля 2025 года в Санта-Фе.

Я не сентиментальный парень.

Я ушел из дома, когда мне было 16 лет, потому что искал приключений.

Жизнь состоит из решений. Иногда ты принимаешь хорошие, иногда не очень. Главное - двигаться дальше.

Я был в морской пехоте, когда мне было 16 лет. Я провел четыре с половиной года в морской пехоте, а затем приехал в Нью-Йорк, чтобы стать актером. А через семь лет я получил свою первую работу.

Если бы я не был актером, я бы, вероятно, стал полицейским.

Горжусь тем, что я актер - это профессия, которая требует труда и искренности.

Работа актера - это путь самопознания. Каждый раз, когда ты вживаешься в роль, ты открываешь что-то новое в себе.

Актерская карьера - это не просто работа. Это - нечто большее, чем просто игра. Это - приверженность и страсть.

Не считаю себя великим актером, я просто делаю свою работу.

Мне нравится быть невидимым, как актер. Ты можешь быть кем угодно, если ты хорошо скрываешься за ролью.

Я не ищу одобрения. Я ищу правду, и если могу донести ее до зрителя, то сделаю это.

Я не актер для рекламы. Я - актер для людей, чтобы они могли видеть реальных людей.

Когда ты играешь роль, важно помнить, что ты не просто изображаешь кого-то. Ты пытаешься понять, кто этот человек, почему он поступает так, как поступает.

Не считаю себя звездой. Я просто человек, который занимается работой, которая мне нравится.

Звезды на экране - это всего лишь персонажи, но настоящие звезды - это те, кто создает персонажей.

Когда ты достигаешь успеха, всегда появляется соблазн быть занятым - это ловушка. Нужно уметь оставаться собой.

Иногда лучший способ узнать себя - представить, что ты кто-то другой.

Не хочу быть знаменитым, хочу быть хорошим актером.

Всегда считал, что актерство - это своего рода искусство. Важно быть честным на сцене, а не искать способы обмануть зрителя.

Всегда думал, что лучшая роль - это та, которую ты играешь с искренностью.

В жизни важно не только то, что ты делаешь, но и то, как ты это делаешь.

В актерстве я больше всего ценю возможность быть настоящим. Хочу, чтобы зрители чувствовали, что я на сцене не играю, а действительно живу своей ролью.

Не люблю говорить о себе, потому что не люблю, когда меня хвалят.

Не могу и не хочу контролировать свою жизнь, она будет развиваться так, как должна развиваться.

Успех - это не что-то, что приходит без усилий. Это результат тяжелой работы и любви к тому, что ты делаешь.

75% успеха в качестве актера - это чистая удача. Остальное только выносливость.

Мне действительно очень дорого эмоционально смотреть на себя на экране. Я думаю о себе и чувствую себя совсем молодым, а потом смотрю на этого старика с мешковатым подбородком, усталыми глазами, залысинами и всем прочим.

Долгие годы я не думал о том, чтобы уйти из профессии. Но чем старше становился, тем больше чувствовал, что пришло время.

Когда я был моложе, не думал о возрасте. Просто занимался своим делом, но в какой-то момент понял, что мне уже достаточно.

Понял, что настало время уйти из кино, когда почувствовал, что съемки перестали приносить радость.

Я оставил актерство ради того, чтобы жить собственной жизнью. Я не хотел больше притворяться кем-то другим.

Когда стареешь, ты осознаешь, что лучшие моменты - это те, которые ты провел с близкими, а не на работе.

Счастлив в своем возрасте, потому что теперь я могу просто наслаждаться жизнью без необходимости что-то кому-то доказывать.

Я не скучаю по Голливуду. У меня была прекрасная карьера, но я рад, что могу просто жить…

В создании материала использовались интервью Дж.Хэкмена различным изданиям в разные годы.

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