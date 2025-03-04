Участник шоу «Маска» на НТВ исполнил шлягер Муслима Магомаева – ВИДЕО

На телеканале НТВ продолжается шестой сезон популярного шоу «Маска» - российской версии всемирно известного формата The Masked Singer.

В этом интригующем шоу звезды шоу-бизнеса - певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены - выступают в невероятных костюмах, скрывая свою личность, а зрители и жюри пытаются разгадать, кто же скрывается под маской.

В четвертом выпуске шестого сезона «Маски» скрывающийся под маской Огурчика участник проекта исполнил шлягер из репертуара Муслима Магомаева «Свадьба», восхитив звездное жюри и зрителей.

Отметим, что песни легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева периодически звучат в шоу «Маска» - например, во втором сезоне проекта песню «Синяя вечность» исполнил скрывавшийся под маской Крокодила Jony, что также стало ярким моментом сезона.

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