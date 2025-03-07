Фаик Агаев глазами ИИ: Новый клип народного артиста – ВИДЕО

В преддверии Международного женского дня - 8 Марта народный артист Азербайджана Фаик Агаев презентовал новый проект.

Клип Фаика Агаева на новую песню «Gül», написанную Замиком Алиевым (Yap10), стал подарком для поклонниц певца к Международному женскому дню - 8 Марта.

Отметим, что это вторая работа народного артиста с З.Алиевым, который ранее написал для него песню «La-la-la».

Особенностью видео является то, что оно было полностью создано с использованием искусственного интеллекта - работа над клипом была проведена Тогрулом Рзаевым и Исмаилом Гамидовым.

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