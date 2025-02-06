Айгюн Кязимова глазами ИИ: Новый клип народной артистки – ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова презентовала новый клип на песню «Əlcək», автором которой является Миро.

Интересной особенностью видео стало то, что оно было полностью создано с использованием искусственного интеллекта - клип был снят в Москве под руководством Елены Иконниковой.

Клип привлек внимание своим инновационным подходом и стал ярким примером того, как искусственный интеллект все более активно входит в нашу повседневную жизнь, в том числе и в творчество, музыку и шоу-бизнес.

Напомним, что Миро также написал для Айгюн Кязимовой хит «Bilmək olmaz», который собрал 18 миллионов просмотров на YouTube.

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