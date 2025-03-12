От главного редактора

Сегодня исполняется 18 лет со дня создания информационного сайта 1news.az!

Для всего нашего дружного коллектива – это очень значимая дата, важный рубеж, который мы смогли преодолеть вместе с вами, дорогие читатели!

За этот период мы прошли большой путь, пережили множество изменений, но самое главное — сумели сохранить нашу аудиторию и даже расширить ее. Сегодня мы испытываем гордость, радость и, конечно, благодарность ко всем, кто был с нами.

18 лет — для онлайн-ресурса это немало! 1news.az начал свою работу, когда Интернет был совсем другим. Сотрудники и руководители сайта на протяжении всех прошедших лет были энтузиастами, которые верили, что качественный контент найдет свою аудиторию. Так и произошло.

В этом году исполнилось 11 лет, как я являюсь частью проекта. За прошедшие годы было много важных событий — запуск новых разделов, различные коллаборации, новые партнеры. Но самое ценное — это сообщество наших читателей. Они остаются с нами, активно комментируют, делятся нашими материалами, дают обратную связь. Это мотивирует нас становиться лучше.

За эти годы мы стремились быть источником актуальной, достоверной и интересной информации, освещали самые важные события, анализировали тенденции, брали интервью у экспертов и всегда старались быть актуальными там, где это действительно важно.

Как и у любого медиа, у нас были свои сложности. Изменения алгоритмов поисковых систем, конкуренция, кризисы в рекламном рынке — все это заставляло нас быть гибкими, адаптироваться к новым условиям. Мы пережили несколько этапов трансформации, но всегда старались сохранить нашу миссию — предоставлять качественный и интересный контент.

И мы гордимся тем, дорогие читатели, что вы выбираете нас среди множества источников новостей. Ваши комментарии, отклики, обсуждения — это то, что делает нашу работу значимой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева уделяют значительное внимание развитию медиа в стране, включая модернизацию медийного сектора, поддержку журналистов и укрепление свободы слова в рамках национальных интересов. Именно с этой целью Указом Президента Ильхама Алиева в 2021 году было создано Агентство по развитию медиа. Благодаря деятельности этой структуры медийная сфера в Азербайджане действительно претерпела значительные положительные изменения, а поддержка, оказываемая Агентством средствам массовой информации, очень важна и неоценима.

Мы, в свою очередь, стремимся продолжать развиваться, пробовать новые форматы, уделять больше внимания мультимедийному контенту и, безусловно, оставаться на связи с аудиторией и учитывать ее запросы.

В этот знаменательный день я хочу сказать нашим читателем огромное спасибо! Спасибо, что читаете нас, поддерживаете, вдохновляете. Без вас этот ресурс не стал бы тем, чем он является сегодня. Мы продолжаем работать для вас и обещаем радовать новыми материалами. Впереди нас ждет много интересного!

Оставайтесь с нами!

С днем рождения нас всех!

С уважением,

Кямаля Мамедова,

главный редактор 1news.az