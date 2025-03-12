Жительница Алматы получила травму в Баку, но местные жители превратили ее поездку в незабываемое путешествие – ФОТО

Жительница города Алматы (Казахстан) Айнигара во время отдыха в Азербайджане получила травму - местные врачи и бакинцы окружили ее заботой и вниманием.

Историю Айнигары рассказал на своей странице в социальной сети Instagram казахстанский блогер Александр Цой, отметив, что работающая юристом девушка в конце февраля отправилась на отдых в Азербайджан, но, к сожалению, в первые же часы путешествия получила травму.

«Прилетев в Баку, я в тот же день споткнулась и сильно упала - не могла ходить. Подруга из Баку сразу же примчалась и отвезла меня в травмпункт. Там меня приняли без очереди и… бесплатно! Сказали, что наши врачи и простые граждане во время трагического падения самолета в Актау (имеется в виду авиакатастрофа, произошедшая утром 25 декабря 2024 года - прим.ред.) помогли их соотечественникам бескорыстно, поэтому в знак признательности и уважения они осмотрят меня так же. После травмпункта меня окружили еще большей заботой: накормили обедом и показали город. Боль уже не казалась такой сильной, когда вокруг столько тепла и гостеприимства», - цитирует Айнигару Александр Цой.

Тревел-блогер отмечает, что девушка провела в Баку четыре замечательных дня, окутанная гостеприимством местных жителей, наслаждаясь атмосферой Старого города и чудесной национальной кухней.

«В будущем она планирует приехать в эту прекрасную страну еще не раз. Братскому народу Азербайджана огромная благодарность за оказанные помощь и радушие», - отметил А.Цой.

Читайте по теме:

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фото: Instagram by @alexandr_tsoy, Tengrinews.kz