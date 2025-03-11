Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с теплотой вспоминаем самоотверженных членов экипажа, ценой собственной жизни спасших 29 пассажиров.

Одним из них является капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, который за свою преданность делу, высокий профессионализм и мужество, проявленные в чрезвычайной ситуации, был посмертно удостоен звания Национальный герой Азербайджана.

Чтобы больше узнать о герое, 1news.az встретился с его супругой Яной Вилковой, которая поделилась воспоминаниями о своем муже.

«Рождение дочерей было самым важным моментом в его жизни. Помню его радость и слезы, когда он впервые брал их на руки», – вспоминает Яна Вилкова.

Она рассказала и о профессиональных достижениях пилота: «Он прошел пять этапов переобучения: начинал с Як-40, затем освоил Ан-140, ATR-72 и Ту-134. Особенно запомнился момент, когда он уже в качестве командира сел за штурвал Ту-134. Последним стал Embraer, на котором он отправился в свой последний полет. Игорь всегда относился к работе ответственно. Умение работать в сложных условиях и сохранять спокойствие в критических ситуациях были одним из ключевых факторов его успеха».

Поделилась Яна Вилкова и своими личными воспоминаниями о муже: «Игорь был умным, добрым, честным, заботливым, щедрым человеком, невероятно надежным, к нему всегда можно было обратиться за помощью, он никогда не подводил. Его поступки всегда соответствовали его словам».

Яна Вилкова показала фотографии Национального героя с дочерями: «Он всегда говорил, что иметь дочь — это богатство, а двух дочерей — двойное богатство. Мы часто посещали фестивали, девочки занимаются спортом, сейчас они в Федерации гимнастики в дисциплине «Гимнастика для всех». На этом фото он провожает нас на фестиваль».

По ее словам, Игорь Кшнякин мечтал после выхода на пенсию продолжить работу в авиации, пусть даже в наземных службах, съездить в Украину, откуда родом его жена, хотел, чтобы дочери успешно окончили школу и получили профессию.

Со слезами на глазах она вспоминает о трагическом дне авиакатастрофы: «Я узнала об этом от Наташи, старшей дочери Игоря, сотрудника AZAL. Ей позвонили и сообщили о крушении самолета. Это был шок, я плохо помню тот момент. Я так громко плакала, что соседи сразу пришли. Дальше все как в тумане. Помню, приходило много людей, выражали соболезнования. Я не ожидала, что откликнется так много людей. Казалось, что он был частью каждой семьи. Если бы у меня была возможность, я бы сказала ему, что очень люблю его и скучаю. Он был лучшим мужем и отцом. Я горжусь им и буду гордиться всю жизнь. Мне кажется, при жизни я так мало говорила ему о своей любви».

Яна Вилкова отметила, что не понятно, почему руководство России не может признать очевидные факты: то, что из-за халатных действий определенных лиц сложилась ситуация, при которой самолет был подбит и в результате потерпел крушение.

«Хотела бы выразить искреннюю благодарность нашему глубокоуважаемому Президенту Ильхаму Алиеву за помощь и заботу о семьях погибших в авиакатастрофе. Его внимание к нашим нуждам и стремление помочь в сложной для нас ситуации говорит о его человечности и ответственности перед нашими гражданами. Спасибо, что Вы не остаетесь равнодушным к нашим страданиям и делаете все возможное для улучшения нашей жизни. Ваша поддержка придает нам сил и уверенности в завтрашнем дне», - сказала в заключение Яна Вилкова.

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