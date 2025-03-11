 Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фаига Мамедова15:00 - Сегодня
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с теплотой вспоминаем самоотверженных членов экипажа, ценой собственной жизни спасших 29 пассажиров.

Одним из них является капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, который за свою преданность делу, высокий профессионализм и мужество, проявленные в чрезвычайной ситуации, был посмертно удостоен звания Национальный герой Азербайджана.

Чтобы больше узнать о герое, 1news.az встретился с его супругой Яной Вилковой, которая поделилась воспоминаниями о своем муже.

«Рождение дочерей было самым важным моментом в его жизни. Помню его радость и слезы, когда он впервые брал их на руки», – вспоминает Яна Вилкова.

Она рассказала и о профессиональных достижениях пилота: «Он прошел пять этапов переобучения: начинал с Як-40, затем освоил Ан-140, ATR-72 и Ту-134. Особенно запомнился момент, когда он уже в качестве командира сел за штурвал Ту-134. Последним стал Embraer, на котором он отправился в свой последний полет. Игорь всегда относился к работе ответственно. Умение работать в сложных условиях и сохранять спокойствие в критических ситуациях были одним из ключевых факторов его успеха».

Поделилась Яна Вилкова и своими личными воспоминаниями о муже: «Игорь был умным, добрым, честным, заботливым, щедрым человеком, невероятно надежным, к нему всегда можно было обратиться за помощью, он никогда не подводил. Его поступки всегда соответствовали его словам».

Яна Вилкова показала фотографии Национального героя с дочерями: «Он всегда говорил, что иметь дочь — это богатство, а двух дочерей — двойное богатство. Мы часто посещали фестивали, девочки занимаются спортом, сейчас они в Федерации гимнастики в дисциплине «Гимнастика для всех». На этом фото он провожает нас на фестиваль».

По ее словам, Игорь Кшнякин мечтал после выхода на пенсию продолжить работу в авиации, пусть даже в наземных службах, съездить в Украину, откуда родом его жена, хотел, чтобы дочери успешно окончили школу и получили профессию.

Со слезами на глазах она вспоминает о трагическом дне авиакатастрофы: «Я узнала об этом от Наташи, старшей дочери Игоря, сотрудника AZAL. Ей позвонили и сообщили о крушении самолета. Это был шок, я плохо помню тот момент. Я так громко плакала, что соседи сразу пришли. Дальше все как в тумане. Помню, приходило много людей, выражали соболезнования. Я не ожидала, что откликнется так много людей. Казалось, что он был частью каждой семьи. Если бы у меня была возможность, я бы сказала ему, что очень люблю его и скучаю. Он был лучшим мужем и отцом. Я горжусь им и буду гордиться всю жизнь. Мне кажется, при жизни я так мало говорила ему о своей любви».

Яна Вилкова отметила, что не понятно, почему руководство России не может признать очевидные факты: то, что из-за халатных действий определенных лиц сложилась ситуация, при которой самолет был подбит и в результате потерпел крушение.

«Хотела бы выразить искреннюю благодарность нашему глубокоуважаемому Президенту Ильхаму Алиеву за помощь и заботу о семьях погибших в авиакатастрофе. Его внимание к нашим нуждам и стремление помочь в сложной для нас ситуации говорит о его человечности и ответственности перед нашими гражданами. Спасибо, что Вы не остаетесь равнодушным к нашим страданиям и делаете все возможное для улучшения нашей жизни. Ваша поддержка придает нам сил и уверенности в завтрашнем дне», - сказала в заключение Яна Вилкова.

Читайте по теме:

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Поделиться:
443

Актуально

Xроника

В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной ...

1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Xроника

Эльдар Ибрагимов награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Политика

Община Западного Азербайджана: Армения не заинтересована в прочном мире в ...

1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Последние новости

Гордана Силяновска-Давкова: Азербайджан становится интересным партнером с точки зрения обладания природным газом и возобновляемой энергией

Сегодня, 15:33

Джейхун Байрамов поблагодарил Президента Токаева от имени Ильхама Алиева

Сегодня, 15:30

Президент Северной Македонии: Азербайджан очень активен в международных отношениях

Сегодня, 15:27

Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран

Сегодня, 15:25

Когда завершится строительство моста, который соединит Сумгайыт с поселком Сарай?

Сегодня, 15:22

Президент: Европа нуждается в азербайджанском газе

Сегодня, 15:19

Президент Ильхам Алиев: Рад, что политический диалог между Азербайджаном и Северной Македонией приобретает динамичный характер

Сегодня, 15:17

Президент Северной Македонии побывала в Парке Победы в Баку - ФОТО

Сегодня, 15:15

На азербайджано-российской границе произошло землетрясение

Сегодня, 15:05

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:00

Суд принял новое решение по «Лесным братьям» - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

Украинская сторона сделала первое заявление о переговорах в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35

Эльдар Ибрагимов награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Сегодня, 14:24

Община Западного Азербайджана: Армения не заинтересована в прочном мире в регионе

Сегодня, 14:18

В ресторане Vətən выявлены нарушения - ФОТО

Сегодня, 14:10

Суд принял решение в отношении лиц, избивших водителя и повредивших машину в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:05

В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной Македонии в расширенном составе

Сегодня, 13:55

Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества в ряде областей

Сегодня, 13:50

В Шаруре произошел пожар в частном доме

Сегодня, 13:45

Еще трое находившихся в международном розыске граждан АР экстрадированы в Азербайджан

Сегодня, 13:40
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы сСегодня, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00