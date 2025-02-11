«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди которых были и три члена экипажа - командир Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева. Эти мужественные люди своим героизмом и профессиональными действиями сумели предотвратить еще большее число жертв, сохранив жизни 29 людям.

В связи с этой печальной датой 1news.az встретился с Еленой Кальяниновой - мамой Национального героя Азербайджана Александра Кальянинова. Елена ханум поделилась с нами своими воспоминаниями о детстве Александра, рассказала о том, каким он был ребенком и что любил делать.

«Маленький был, где-то 2-3 года, обожал на улице, на воздухе играть. Когда мы поднимались домой, то все соседи выбегали, думали что-то случилось. Это он так кричал с первого этажа. Кричал, что домой не хочет идти. Соседи выбегали, а я говорю: «Все нормально, мы просто домой идем», - вспоминает Е.Кальянинова.

По ее словам, Александр с 9 лет мечтал стать пилотом: «Если вы помните, раньше были дневники дружбы. Здесь, во дворе, у него был друг Мурад. Недавно его мама показала мне этот дневник. Мурад дал ему его заполнить. Там была графа: «Кем ты хочешь стать?» - мой сын написал: «Хочу стать пилотом».

Мама Национального героя показала его фотографии и рассказала о том, каким он был самостоятельным: «Он у меня со второго класса начал: «Я буду сам ездить в школу». - Я говорю: «Саша, второй класс!» - А он отвечал: «Нет, я сам буду ездить, я уже взрослый».

Со слезами на глазах Елена ханум вспоминает тот черный день, когда ей позвонили и сообщили о крушении самолета: «Я увидела видео, когда самолет падает, и поняла, что невозможно при таком падении выжить, потому что они носом шли. И видно было, что, когда самолет упал, кабины уже не было вообще. Но все равно я до последнего надеялась, что чудо произойдет и его найдут, пусть даже с травмами».

Версию о птицах Елена Кальянинова назвала нелепицей: «Это какая птица должна была быть, чтобы насквозь пробить обшивку самолета?! Мне кажется, что никто не мог предположить, что по пассажирскому самолету, по мирным людям будут бить».

«Уверена, что наш Президент добьется правды, добьется справедливости и докажет всему миру, что так поступать нельзя», - заключила Елена Кальянинова.

Полная версия интервью представлена в нашем видео.