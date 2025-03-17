Кылыч: Анкара не будет действовать вразрез интересам Баку

Власти Армении должны исключить из нормативных актов и официальных документов любые пункты и ссылки, вызывающие обеспокоенность в соседних странах. Данный шаг внесет вклад в формирование здоровых и доверительных отношений в регионе.

Об этом в беседе с АЗЕРТАДЖ сказал бывший посол Турции в Азербайджане, представитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции Хулуси Кылыч.

Он напомнил, что авторы армянской Конституции и Декларации о независимости Армении открыто игнорировали будущее межгосударственных связей, ставя во главу угла вымысел о «великой Армении».

По словам собеседника агентства, шаги действующей власти в Ереване также далеки от реального вклада в мир на Южном Кавказе. «Армения продолжает активно вооружаться, организуя провокации на границе с Азербайджаном. Обстрелы позиций ВС Азербайджана не прекращаются», - констатировал Кылыч, подчеркнув, что изменение Основного закона Армении – это требование не только Азербайджана, но и Турции.

Представитель Общественного объединения İMZA акцентировал внимание и на позиции оппозиционных партий Армении, которые заявляют о планах аннулирования любых соглашений, которые заключит администрация премьер-министра Никола Пашиняна.

«В Ереване должны уяснить, что Турция не предпримет ни одного шага, противоречащего интересам Азербайджана. Заявления Еревана должны подтверждаться делом. Именно этого ожидают Баку и Анкара», - добавил бывший посол Турции.