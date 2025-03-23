Чего хочет Пашинян?

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

На протяжении длительного времени мы сталкиваемся с достаточно противоречивыми заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна по тем или иным вопросам южно-кавказской политики, армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям. Все это вызывает много вопросов, порождает еще большее недоверие к основательно подорванному недоверию к премьеру, как к политику и человеку.

Попытаемся разобраться в ситуации.

Заявления Пашиняна о «геноциде» и горе «Арарат» через призму армяно-турецких отношений.

Во время встречи с представителями армянской общины в Цюрихе Пашинян намекнул, что обвинения в геноциде армян в Османской империи 1915 года, выдвигаемые уже более ста лет, могут быть выдумкой, а сама эта тема - инспирирована Москвой после начала холодной войны.

«Как получилось, что в 1939 году повестки «геноцида» армян не существовало? Почему в 1950 году эта повестка появилась?»

Это, на моей памяти, первый в истории случай, когда лидер Армении ясно заявляет, что тема «геноцида» была создана Советским руководством после окончания Второй мировой войны и начала холодной войны. Детонатором здесь послужило присоединение Турции к западному блоку. Иначе говоря, советские спецслужбы создали этот миф в качестве идеологического инструмента давления на Турцию в геополитических играх.

Пашинян также впервые заявил, что в основе трагедии 1915 года лежали ложные обещания армянам, как и их иллюзорные ожидания. Он отметил: «...Во время Первой мировой войны произошла масштабная трагедия, и армянский народ, не имевший государственности, утративший ее много веков назад, фактически забывший традицию государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний. Ему прежде всего не хватило политического разума, который позволил бы понять мир и его правила».

Это заявление на столь высоком армянском уровне содержит в себе несколько посылов: во-первых, развенчивается миф о «древней армянской государственности», «Великой Армении», которые не оставили в истории никаких следов с точки зрения культуры, архитектуры, нумизматики, керамики и т.д. Во-вторых, четко указывается на то, что никакого «геноцида» не было, а армяне – подданные Османской империи, предав интерес Порты, поверив обещаниям Российской империи, подняли восстание, выступив против османов. Они в очередной раз оказались инструментом геополитических игр.

Пашинян также снял ответственность за «геноцид» с Турции, заявив, «что современная Турецкая Республика не несет исторической ответственности за эти события».

Безусловно, все сказанное является важными шагами, направленными на налаживание отношений с Турцией. После каждого из подобных шагов армянская сторона поднимает вопрос об открытии границы, установлении дипломатических отношений и т.д. «без предусловий».

Мы все наблюдаем, как много нагроможденных ею самой предусловий вынуждена убирать Армения. Это результат того, что на протяжении более двух столетий Армения использовалась в качестве инструмента геополитики в отношении стран Ближнего Востока, а для этого в сознание народа внедрялись идеи величия, исключительности, переросшие в идеологию Нжде.

Но предусловия не кончаются. Как можно налаживать отношения с Турцией, имея к ней, помимо «геноцида», также и территориальные претензии. Они содержатся в ст. 11 Декларации независимости Армении. В ней записано, что «Республика Армения поддерживает дело международного признания геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении». Упоминание в тексте декларации так называемой «Западной Армении» документально оформило претензии и на территорию Турции.

Декларация о независимости в ст. 12 объявила себя основой для разработки Конституции Республики Армения, внесения изменений и дополнений в действующую на момент развала СССР Конституцию Армянской ССР, деятельность государственных органов, разработку нового законодательства страны.

В преамбуле Конституции Армении 1995 года содержится приверженность нелегитимной Декларации независимости: «Армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществивший священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, преданный делу укрепления могущества и процветания Родины, во имя обеспечения свободы поколений, общего благосостояния, гражданского согласия, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения».

Таким образом, присущий законодательной технике метод отсылки был использован в Конституции, чтобы положить в ее основу Декларацию о независимости от 23 августа 1990 года, и таким образом территориальные претензии к Турции перекочевали в Конституцию Армении 1995 года.

Турция демонстрирует конструктивный подход, ведя переговоры с Арменией по открытию границы, и даже кратковременно открывая ее из гуманитарных соображений. Но непреклонным и неоднократно заявленным условием Турции является урегулирование отношений с Азербайджаном и последующее «добро» Азербайджана на открытие границы.

Интересно, как при этом без предусловий и без изменения законодательства Республики Армения Пашинян может урегулировать отношения между Турцией и Арменией?

Азербайджано–армянские отношения через призму подписания мирного договора.

Процесс работы над текстом мирного договора при малейшем продвижении вперед сопровождался заявлениями лидера и других официальных лиц Армении о готовности вот прямо сейчас подписать мирный договор. При этом игнорировались обязательства Республики Армения по Трехстороннему заявлению от 9/10 ноября 2020 года, в дальнейшем несогласованность двух оставшихся статей мирного соглашения и т.д. И вот теперь армянская сторона гордо заявила о согласовании всех статей мирного соглашения и готовности, не откладывая, его подписать.

При этом Армения в очередной раз делает вид, что забывает об условиях заключения мирного соглашения, которые необходимо выполнить до его подписания. Они уже известны всем нашим читателям, поэтому приносим им извинения за повторы, которые адресованы страдающей забывчивостью армянской стороне.

Прежде всего, необходимость изменения Конституции Армении. Так же, как и в отношении Турции, в армянской Конституции содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Поэтому своего изменения требует, как минимум, преамбула Основного закона Армении.

Напомним, что 23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР, «основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года», принял Декларацию о независимости Армении. Принятый документ априори противоречил не только Конституции СССР и Конституции Азербайджанской ССР, но и Конституции Армянской ССР. О том, что произошло дальше, мы уже рассказали выше, когда описывали территориальные претензии армянства к Турции.

Казалось бы, все ясно, и Пашинян заявлял о необходимости изменения армянской Конституции. Но вот он дает интервью Общественному телевидению России, где заявляет: «В нашей повестке есть вопрос конституционных изменений. Он намечен на 2027 год. В нашей правящей силе есть мнения о необходимости провести конституционные процессы параллельно с парламентскими выборами 2026 года, чтобы сделать нашу политическую повестку более конкретной. Но это исключительно внутриполитический процесс. Но должен признать, что это не может не иметь регионального, глобального воздействия (курсив – авт.)».

И после этого можно верить, что Пашинян хочет подписать мирное соглашение и не готовится к реваншу? Ничего подобного. Он прекрасно осведомлен об условии отказа от территориальных претензий к Азербайджану. Невозможно подписывать мирное соглашение с тем, у кого в конституции территориальные претензии к тебе. Следовательно, он прекрасно понимает, что без изменения конституции Азербайджан не будет подписывать с Арменией договор. Но с изменениями в конституцию не торопится и откладывает их.

Что касается другого условия Баку, роспуска Минской группы, то это вообще похоже на театр абсурда. Конфликт завершен, и армянская сторона ведет мирные переговоры. Американский и французский сопредседатели прекратили участие в работе Минской группы. Официальные лица России неоднократно заявляли, что возрождение этой группы невозможно. И здесь, казалось бы, все ясно.

Однако при этом армянский эксперт Аршалуйс Мгдесян, позиционирующий себя независимым, пишет, «позиция Еревана здесь гибкая: Пашинян ранее не исключил роспуска группы, но не уточнил, до или после подписания договора. Глава армянского МИД Мирзоян отметил, что после урегулирования отношений необходимость в Минской группе отпадет».

Я уже как-то писал, что «Минская группа – это покойник, которому не выдано свидетельство о смерти». Не хотелось проводить параллелей, но на ум приходят факты, когда на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях были обнаружены оскверненные и разграбленные могилы…

Не проще было бы вместе обратиться за получением этого «свидетельства о смерти»?

Все это свидетельствует о явном, но прикрываемом нереальными заявлениями о готовности подписать мирное соглашение, нежелании Армении прийти к миру, о господстве в армянском обществе и его элите реваншистских настроений. К сожалению, число в Армении тех, кто желает мира, еще невелико.

Неужели необходимы более веские аргументы?