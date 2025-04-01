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Скандальную программу ведущей Нигяр Фархад закрыли

First News Media18:35 - Сегодня
Скандальную программу ведущей Нигяр Фархад закрыли

Вещание программы Нигяр Фархад Sözün bitdiyi an («Когда заканчиваются слова»), транслируемой на телеканале Kanal S, с завтрашнего дня будет прекращено.

Об этом заявил в заявлении Manset.az заместитель генерального директора телеканала Рамин Мустафаев

«Нигяр Фархад с завтрашнего дня не будет в эфире», - заявил он

Генеральный директор сообщил, что трансляция ее программы будет прекращена со 2 преля 2025 гда.

Напомним, что в ходе эфира выходящей на канале S программы Н.Фархад заявила, что, если у нее будет сын, она не видит его будущей женой девушку, выросшую в семье без отца. По ее словам, в собственной семье она усвоила, что главой должен быть мужчина, а женщина, не подчиняющаяся мужчине, никогда не сможет сделать счастливым чьего-то сына. Она отметила, что женщины могут добиться многого, но, возвращаясь домой, должны подчиняться мужчине, чье слово должно быть сильнее их собственного. Нигяр Фархад подчеркнула, что без этого счастья не будет, так как, по ее мнению, женщины стремятся быть счастливыми с мужчиной, который сильнее их.

Отметим, что заявление Н.Фархад вызвало заслуженную волну критики в обществе – в социальных сетях развернулись бурные дискуссии, в которых пользователи выражали несогласие с мнением телеведущей, резко на ее высказывание отреагировали и представители шоу-бизнеса и медийные личности.

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