«Пещерное мышление»: Знаменитости жестко раскритиковали высказывания Нигяр Фархад о дочерях, растущих без отца - ФОТО - ВИДЕО

Высказывания ведущей программы «Sözün bitdiyi an» Нигяр Фархад о растущих без отца девочках продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

Напомним, что в ходе эфира выходящей на канале S программы Н.Фархад заявила, что, если у нее будет сын, она не видит его будущей женой девушку, выросшую в семье без отца. По ее словам, в собственной семье она усвоила, что главой должен быть мужчина, а женщина, не подчиняющаяся мужчине, никогда не сможет сделать счастливым чьего-то сына. Она отметила, что женщины могут добиться многого, но, возвращаясь домой, должны подчиняться мужчине, чье слово должно быть сильнее их собственного. Нигяр Фархад подчеркнула, что без этого счастья не будет, так как, по ее мнению, женщины стремятся быть счастливыми с мужчиной, который сильнее их.

Отметим, что заявление Н.Фархад вызвало заслуженную волну критики в обществе – в социальных сетях развернулись бурные дискуссии, в которых пользователи выражали несогласие с мнением телеведущей, резко на ее высказывание отреагировали и представители шоу-бизнеса и медийные личности.

«Есть девушки, которые растут без отца, - образованные, нравственные, воспитанные. А есть и такие, кто растет с отцом, но не умеет следить за своими словами. Они навязывают всем свои никчемные мнения с навязчивой самоуверенностью. Проблема не только в этом человеке, вопрос куда глубже. Интересно, что должно произойти? Сколько еще людей должно стать несчастными, чтобы что-то изменилось? Мне снова отвратительно», - пишет в Instagram Stories победитель международного песенного конкурса «Евровидение 2011» Эльдар Гасымов.

Дочь шехида Первой Карабахской войны, певица и актриса Мехин Гумбатова также высказалась на эту тему, отметив следующее: «Мы снова испытали стыд за другого. Рот предназначен для речи, а мозг – для мыслей. Когда они используются неправильно, получается такая картина, как сегодня. Вместо того, чтобы измерять длину юбок певиц, Аудиовизуальный совет мог бы заняться очисткой эфира от ведущих, которые говорят все, что вздумается, но продолжают появляться на телевидении лишь потому, что у них есть спонсоры. Это было бы куда уместнее».

Не остался в стороне от обсуждения данной резонансной темы и народный артист Азербайджана Фаик Агаев: «Вместо того, чтобы устраивать такую бескультурную шумиху, просто скажи: «Я не позволю своему сыну жениться на девушке, которая не уважает мужчину и не придает значения своему будущему мужу». Это хотя бы звучало бы логично – так же, как фраза «Я не отдам свою дочь замуж за парня, который не уважает женщин». Но вместо этого какое-то пещерное мышление. Ребенка, который не умеет правильно говорить, можно воспитать, наставить на путь истинный. А вот у таких людей, похоже, их книга разума не просто закрыта – она, кажется, даже никогда не открывалась. Очень печально».

Вступила в дискуссию по этому вопросу и дочь шехида Первой Карабахской войны, инфлюенсер с аудиторией более чем 1,4 млн фолловеров в Instagram Айнишан Гулиева, отметившая следующее: «Иногда жизнь не дает нам права выбора. Я выросла без отца, но это никогда не делало меня неполноценной. Наоборот, это сделало меня сильнее, чувствительнее, человеком, который глубже понимает ценность других. Меня воспитала мать – сильная, нравственная женщина, несущая в себе любовь. Семья – это любовь, поддержка, опора друг для друга. И именно с этими ценностями я выросла».

Поделилась своим мнением об этой обсуждаемой резонансной теме и актриса Севиндж Алиева: «Я выросла без отца – это было нелегко, но мои моральные принципы и воспитание от этого не зависели. В те моменты, когда мне нужна была его поддержка, его не было рядом, и поэтому я сама выросла с мужским характером. Моя мама была для меня и матерью, и отцом. Ты говоришь о подчинении – это твое дело… Но вот о культуре речи и этике общения у тебя, похоже, нет никакого представления. Девушки, выросшие без отца, и сами не захотели бы стать твоими невестками, так что можешь не беспокоиться».

Основатель и руководитель книжной сети Ali & Nino Нигяр Кочарли не оставила без внимания эту обсуждаемую тему: «В стране, где столько шехидов, использовать выражение «девушки, выросшие без отца» - это вершина бессовестности. Давать эфир человеку, который проявляет такое неуважение к душам наших шехидов, создавать ему платформу - это просто позор. Нельзя так обесценивать кровь и слезы народа. Почему такие низкие, уничижительные и безответственные высказывания против женщин все еще проходят в эфире? Телевидение не должно быть ареной для нарушения чести и достоинства людей! Как долго еще будет продолжаться этот позор?»

Лайфстайл блогер с аудиторией более 47 тыс. подписчиков в Instagram Гюнай Аслан-Ансари также приняла участие в обсуждении этого актуального вопроса: «Если это не монтаж, то мне стыдно за нее. Мы потеряли папу, когда мне было пять лет. Мама воспитала меня и брата своим трудом одна. А вот такое выпускать в эфир - это позор. Представьте, скольких людей обидели ее слова».

Вдова актера Азера Бахшалиева, архитектор Нигяр Сеид-Бахшалиева не проигнорировала обсуждение этой резонансной темы: «Последняя проблема для девушек, выросших без отца, — это брак. Не женись на такой девушке, если она тебе не подходит. А что касается того, каковы девушки, выросшие без отца… Мы читаем больше, работаем больше, делаем намного больше, чем те, кто вырос с отцом. Мы боремся, чтобы стоять на ногах».

Отметим, что Н.Сеид-Бахшалиева так же, как и ее малолетняя дочь, в раннем возрасте потеряла отца.

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