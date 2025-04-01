Милли Меджлис утвердил повышение предельного возраста судей КС

Парламент Азербайджана в окончательном чтении утвердил поправки в Закон «О Конституционном суде» о повышении предельного возраста судей Конституционного суда.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, возрастной порог повышается с 70 до 75 лет. Кроме того, судья, достигший 75-летнего возраста, продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового судьи, но не более 6 месяцев.

Полномочия достигшего 75 лет судьи Конституционного суда могут быть прекращены досрочно. В этом случае он считается судьей Конституционного суда в отставке.