Еще в одном бакинском ресторане выявлены серьезные нарушения – ФОТО

В принадлежащем физическому лицу Эльвину Ширинову ресторане «Xankəndi», расположенном в Наримановском районе Баку, в ходе проверки, проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности, были выявлены нарушения нормативных требований.

На объекте общественного питания были выявлены следующие нарушения: не соблюдаются условия хранения продуктов питания и температурный режим, нарушен принцип зонирования в холодильниках, персонал не прошел медицинский осмотр и обучение по гигиеническим стандартам, не установлен вентиляционный механизм, а также обнаружены другие недостатки. Кроме того, выяснилось, что куриное и рыбное мясо, представленное для потребления, не имеет соответствующих ветеринарных документов.

По факту нарушения был составлен административный протокол в отношении владельца, и ему были даны обязательные указания. До устранения нарушений временно ограничена работа и предоставление услуг в мангальной зоне объекта.

Были взяты образцы продуктов для проведения лабораторных исследований.

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