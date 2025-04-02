В ресторане «Qurd qapısı» выявлены серьезные нарушения – ФОТО

Агентство продовольственной безопасности (AQTA) провело проверку в расположенном в Ясамальском районе ресторане «Qurd qapısı», принадлежащем физическому лицу Физулет Исмайловой.

Во время осмотра было установлено, что в заведении не соблюдаются санитарно-технические и санитарно-гигиенические требования, нарушена технологическая последовательность в производственной области, не выполняются требования по хранению пищевых продуктов, различные мясные продукты не хранятся в условиях, предотвращающих загрязнение, в холодильниках и морозильных камерах, не организованы склад для сухого сырья и раздевалка для работников, а поверхности, контактирующие с пищей, не отделаны материалами, которые легко моются и чистятся, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Кроме того, во время проверки было установлено, что в области приготовления пищи и переработки мяса не установлена механическая вентиляционная система, в производственном помещении нарушена целостность стен, на полках холодильников имеются признаки коррозии, персонал не прошел медицинское обследование и не был привлечен к гигиеническим тренингам, а также отсутствуют соответствующие сопровождающие документы на мясо, предлагаемое для потребления.

По факту был составлен административный протокол в отношении владельца, деятельность по приготовлению горячих блюд в открытой зоне заведения общественного питания была временно ограничена до устранения недостатков, а также даны обязательные указания для исполнения. Пробы продукции были взяты и направлены на лабораторные исследования.

Расследование продолжается.