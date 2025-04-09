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Наваи Бакиров раскрыл личные взгляды на любовь, семью и отношение к маме - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:40 - Сегодня
Наваи Бакиров раскрыл личные взгляды на любовь, семью и отношение к маме - ФОТО

Участник рэп-дуэта «HammAli & Navai» Наваи Бакиров ответил на вопросы поклонников в социальной сети Instagram, в которых затронул тему личной жизни.

Отвечая на вопрос о том, как он поступит, если его мама будет против любимой девушки, Н.Бакиров отметил в Instagram Stories следующее: «Мама - святое, но не маме же с ней жить всю свою жизнь. У мамы есть папа, надо сделать так, чтобы они кайфовали и об этом не думали вообще. Мамы вообще очень ревнивые, всегда думают, что они должны решать все за детей, ведь мы для них всегда остаёмся детьми».

Рэпер также подчеркнул, что «к великому сожалению, родители уходят раньше»: «Дай Бог всем родителям здоровья. И тогда мальчик, который всю жизнь слушал маму, просто начинает ненавидеть всех вокруг и не верить больше в любовь. Поэтому смысл жизни в балансе и в том, чтобы разобраться как можно скорее в любви и понимании, что продолжить счастливый род можно, только полюбив чужого по крови человека».

По мнению Н.Бакирова, «нельзя любить только свою маму»: «Надо любить ещё маму будущих своих детей, чтобы твои дети выросли счастливыми. Девушка не обязана любить того, кто не относится к ней как к будущей маме своих детей. Любите своих родителей и полюбите своё будущее, иначе в какой-то момент останетесь совсем одни».

А ответ артиста на вопрос «Букет маме или жене?» был следующим: «Нет смысла в женитьбе, пока нет возможности на два букета для двух важнейших женщин в своей жизни».

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