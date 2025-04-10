Хадисе рассталась с известным турецким режиссером

В начале января 2025 года стало известно, что новым бойфрендом звезды турецкого шоу-бизнеса певицы Хадисе стал известный режиссер Шенол Сонмез.

Тогда турецкие СМИ сообщили о том, что певица и режиссер познакомились на съемках проекта «Esas oglan», где между ними и завязались романтические отношения – отметим, что Хадисе сыграла в этом сериале одну из главных женских ролей, а Ш.Сонмез выступил в качестве режиссера.

Певица и режиссер подтвердили отношения, сделав серию совместных публикаций в Instagram, но, как сообщает CNN Türk, продлившийся около шести месяцев роман Хадисе и Ш.Сонмеза подошел к концу - знаменитости отписались друг от друга в соцсетях. По слухам, в последние недели их отношений певица устраивала ссоры из-за ревности.

Напомним, что в 2022 году Хадисе вышла замуж за обладателя франшизы Gloria Jean’s Coffees на территории Турции Мехмета Динчерлера, брак с которым продлился около полугода, после чего пара рассталась.

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