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«Цой жив и вдохновляет»: HammAli презентовал первый сольный клип, отдав дань памяти легенде советского рока - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:30 - Сегодня
«Цой жив и вдохновляет»: HammAli презентовал первый сольный клип, отдав дань памяти легенде советского рока - ВИДЕО

На днях рэпер HammAli выпустил первый сольный альбом «Пора взрослеть» после распада дуэта HammАli & Navai, в который вошло 15 песен, в том числе дуэты с Руви («Мальборо»), Loc-Dog («Все пройдет») и Женей Трофимовым («Я за тебя молюсь»).

В комментарии NewsMuz HammAli признается, что первый сольный альбом - новая глава в его карьере, подчеркивая, что вдохновляло его творчество легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя.

По словам HammAli, В.Цой открыл ему глаза на то, что можно честно говорить о каждой своей эмоции, даже о маленькой: «Вот у него есть песня «В поисках сюжета для новой песни». Нужно быть гением, чтобы понять, что поиск сюжета для новой песни - это тоже эмоция. Я с 30 лет четко начал ощущать, что повзрослел и начал по-другому относиться к жизни. В 25 лет, когда я заработал первые деньги, для того чтобы быть счастливым, мне надо было купить себе машину. А сейчас я счастлив от того, что я здоров и могу позвонить своим родителям».

На заглавный трек альбома «Пора взрослеть» был снят видеоклип, в котором HammAli отдает дань памяти Виктору Цою. В кадре можно увидеть плакаты с изображением музыканта, знаковую надпись «Цой жив», а сама атмосфера клипа - от визуального стиля до интонаций – определенно отсылает к эстетике легендарной группы «Кино».

Отметим, что и музыкально песня «Пора взрослеть» явно вдохновлена творчеством Виктора Цоя – в ней настроение внутреннего поиска и прямая лирика, наполненная размышлениями о взрослении, времени и смысле жизни.

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