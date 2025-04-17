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Министр культуры Адиль Керимли встретился с коллективом Аздрамы - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:05 - Сегодня
Министр культуры Адиль Керимли встретился с коллективом Аздрамы - ФОТО

Министр культуры Адиль Керимли 16 апреля посетил Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр.

Приветствуя коллектив, министр охарактеризовал Аздраму как очаг культуры с самобытными художественными традициями, отметив, что в этом театре в разные годы работали выдающиеся деятели сцены, многие из которых смогли создать свою собственную школу искусства.

Было отмечено, что в репертуаре театра наряду с произведениями азербайджанских и мировых классиков представлены также произведения современных авторов, и подчеркнуто, что театр выезжает на гастроли в различные регионы страны, обогащая вкус местных любителей искусства интересными сценическими постановками. Коллектив театра также достойно представляет азербайджанское национальное театральное искусство за рубежом.

Адиль Керимли также отметил, что Президент Ильхам Алиев уделяет постоянное внимание и заботу развитию сферы культуры в стране, подчеркнув, что как в Баку, так и в регионах создаются современные условия для деятельности театров, укрепляется их материально-техническая база. Министр культуры отметил, что театры должны эффективно использовать предоставленные возможности и работать ещё более продуктивно, подчеркнув, что особенно важно уделять внимание повышению знаний и профессиональных навыков молодых сотрудников и предпринимать в этом направлении конкретные шаги.

В свою очередь руководство театра поблагодарило министра за теплую и искреннюю встречу – ему была представлена информация о деятельности театра, его репертуарной политике и планах на будущее. В ходе выступлений были озвучены предложения, касающиеся творческой деятельности театра, состоялся обмен мнениями, были даны ответы на вопросы сотрудников.

В завершение встречи Адиль Керимли пожелал коллективу новых творческих успехов.

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