Названа причина смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг

Незадолго до смерти на странице актрисы в социальной сети Instagram были опубликованы фотографии, на которых она выглядела изможденной и сильно похудевшей, что вызвало множество вопросов о возможной причине смерти.

Причиной смерти, скончавшейся 26 февраля 39-летней голливудской актрисы Мишель Трахтенберг, стали вызванные диабетом осложнения – об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы города Нью-Йорка.

Напомним, что М.Трахтенберг была найдена мертвой в своей квартире в элитном небоскребе Central Park South в Нью-Йорке.

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