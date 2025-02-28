Причина смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг останется неизвестной

На этой неделе в возрасте 39 лет скончалась американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах «Сплетница» и «Баффи - истребительница вампиров».

Напомним, что ее обнаружили без сознания в квартире в Нью-Йорке утром 26 февраля - прибывшие медики констатировали смерть.

Полиция не заподозрила криминала, а семья отказалась от вскрытия, поэтому точная причина смерти останется неизвестной - согласно законам США, родственники могут не проводить аутопсию, если смерть не была насильственной или по религиозным причинам, сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

Мишель Трахтенберг начала карьеру в детстве и приобрела популярность благодаря ролям в культовых проектах.

Среди них "Баффи – истребительница вампиров", где она сыграла сестру главной героини, и "Сплетница", где ее героиня Джорджина Спаркс стала одним из самых ярких персонажей.

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