Суд принял решение по делу ранее арестованной за хранение наркотиков Ильхамы Эльшадгызы
Срок ареста Ильхамы Эльшадгызы, представлявшейся в TikTok и на ТВ как поэтесса и арестованной по обвинению в распространении наркотиков, продлён.
Соответствующее представление было рассмотрено в Ясамальском районном суде, который удовлетворил представление, и срок ареста обвиняемой продлён на 15 дней, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.
Напомним, что И.Эльшадгызы было предъявлено обвинение по статье 234.1-1 Уголовного кодекса (незаконное хранение или перевозка значительного количества наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта).
Ильхама Эльшадгызы принимала участие в конкурсах, организованных ведущим Азером Захидом, срок ареста которого также был продлен, как и других тиктокеров, также принимавших участие в проекте А.Захида.
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