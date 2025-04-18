Суд принял решение по делам еще трех тиктокеров

Продлены сроки содержания под арестом тиктокеров Нурдан Юсифовой, Дуанны Гулиевой и Магеррама Гасанова (Тосу), задержанных и арестованных ранее в ходе полицейских операций.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, согласно решению Бинагадинского районного суда домашний арест Н.Юсифовой и Д.Гулиевой, а также арест Магеррама Гасанова продлен на 3 месяца.

Стоит отметить, что каждый из них был задержан в результате оперативных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД в декабре прошлого года - тиктокеры признаны виновными по статье 234.1-1 УК АР (Хранение либо перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта).