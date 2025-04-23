Сегодня день памяти Анара Мамедханова: 14 лет без легендарного капитана – ВИДЕО

23 апреля 2011 года на 41-м году жизни перестало биться сердце бессменного капитана легендарной азербайджанской команды КВН «Парни из Баку» Анара Мамедханова.

Анар Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку, окончил столичную среднюю школу №160, а после, в 1987 году, поступил на механико-математический факультет Азербайджанского государственного университета.

В 1988 году создал ставшую легендарной команду «Парни из Баку», а с 1991 года стал президентом Бакинского городского КВН. Под его руководством «Парни из Баку» стали чемпионами Высшей лиги КВН 1992 года, финалистами Высшей лиги КВН 1993 года, обладателями Летнего кубка КВН (1995) и чемпионами турнира десяти лучших команд XX века (2000).

Анар Мамедханов был самым молодым депутатом за всю историю Азербайджана - трижды избирался в Милли Меджлис от 1-го Сураханского округа №19 в 1995, 2000 и 2005 годах как независимый кандидат. Но самое главное, А.Мамедханов был добрым, светлым человеком, настоящим патриотом, искренне любящим Азербайджан.

Он всегда верил и точно знал, что азербайджанский народ одержит победу, о чем часто говорил в своих интервью. Анар был убежден в том, что оккупированные земли обязательно будут возвращены. «Если я буду в Шуше, то это будет мой самый счастливый день. Я бы очень хотел быть там, хотя бы рядом с солдатом, который будет водружать флаг Азербайджана. Мой самый счастливый день будет тогда, когда я вместе с нашей армией и беженцами поеду в Шушу», - говорил он.

В памяти всех, кто был знаком с ним, Анар Мамедханов остался веселым, искренним и добрым человеком.

Allah rəhmət eləsin!

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