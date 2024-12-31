Скончался отец Анара Мамедханова профессор Джамал Мамедханов
31 декабря не стало доктора физико-математических наук, профессора Джамала Мамедханова - отца капитана легендарной азербайджанской команды КВН «Парни из Баку» Анара Мамедханова.
Прощальная церемония с Дж. Мамедхановым состоится сегодня в 14:00 в мечети Тезепир (первый этаж), сообщает 1news.az со ссылкой на страницу «Anar Məmmədxanov» в социальной сети Facebook.
Джамал Мамедханов являлся автором более 100 научных статьей и постоянным участником международных конференций, симпозиумов и семинаров.
Allah rəhmət eləsin.
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