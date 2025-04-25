​​​​​​​Практичность, рациональность, результативность: Сотрудничество Баку и Пекина становится важным геополитическим фактором. Взгляд Ильгара Велизаде

Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, открывая новую страницу в двусторонних отношениях, поднимает их на более высокий уровень.

Известный политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя итоги визита главы государства, обращает внимание, прежде всего, на значительное количество принятых документов.

Напомним, что 23 апреля в Пекине с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Председателя КНР Си Цзиньпина был подписан пакет азербайджано-китайских документов:

- Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой об установлении всестороннего стратегического партнерства,

- Соглашение о взаимном освобождении от виз владельцев общегражданских паспортов и Меморандум о взаимопонимании между Агентством по разминированию АР и МИД КНР об укреплении сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования.

- Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам,

- Соглашение о технико-экономическом сотрудничестве,

- Протокол о сотрудничестве в сфере науки и технологий,

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерствами юстиции АР и КНР,

- Протокол о культурном сотрудничестве на 2025-2029 годы,

- Меморандум о взаимопонимании между Агентством интеллектуальной собственности АР и Национальным управлением интеллектуальной собственности КНР,

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в космической сфере и использованию космического пространства в мирных целях,

- Меморандум о взаимопонимании между Государственным нефтяным фондом АР и Китайской инвестиционной корпорацией,

- План сотрудничества по совместному продвижению инициативы «Один пояс, один путь»,

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области зеленого и низкоуглеродного развития,

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере промышленности,

- Соглашение о международных мультимодальных перевозках,

- Меморандум о взаимопонимании по углублению двустороннего сотрудничества в области безбарьерной торговли и Меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики,

- Договор об обмене новостями и сотрудничестве между Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ) и информационным агентством Синьхуа»,

- Соглашение о сотрудничестве между ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» и Китайской медиагруппой,

- Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере цифровой экономики,

- Письмо о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики АР и городом Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

«Совместное заявление, которое подписали Ильхам Алиев и Си Цзиньпин – это базовый документ, определяющий характер отношений между Азербайджаном и КНР на годы вперед. Оно усиливает документ, подписанный сторонами 3 июля 2024 года. Но если в прошлом году мы говорили об установлении стратегического партнерства, то сегодня речь идет уже о всестороннем стратегическом партнерстве. И это не просто слова, не просто дань протоколу, это - слова, наполненные конкретно практическим содержанием», - сказал Ильгар Велизаде в беседе с 1news.az.

«Дело в том, что и в Китае, и в Азербайджане крайне внимательно относятся к словам и к выражениям. Если говорить о формулировках, зафиксированных в этом документе, то они свидетельствует о выходе нашего многоуровневого сотрудничества на новый уровень и его превращении в фактор геополитического характера. У Китая есть подобные формы отношений с географически близкими странами. Азербайджан расположен несколько дальше, и, несмотря на это, установление такого типа взаимодействия подчеркивает схожесть подходов к выстраиванию стратегических отношений между странами и народами.

Это также позволяет рефлексировать о процессах и событиях, происходящих в мире, как в экономической, так и в политической сферах. Сегодня мы наблюдаем «эрозию» международных институтов, связанных с безопасностью, видим нарушение цепочек поставок, торговые войны, которые приводят к разбалансированию экономических отношений. Все эти риски и вызовы тоже нашли свое отражение в Совместном заявлении Баку и Пекина. В частности, в документе подчеркивается необходимость усиления взаимодействия в рамках ООН. Три китайские инициативы, которые обращены на необходимость поддержания взаимовыгодных, равноправных отношений с учетом интересов сторон - все они были поддержаны Азербайджаном.

Стороны не раз подчеркивали, что они являются равными партнерами, несмотря на различия в характере и масштабах стран. Китай и Азербайджан относятся друг к другу с уважением. Здесь отсутствует принцип «старший брат – младший брат» или «сюзерен – вассал». Наши отношения строятся на принципах полной равноправности.

И здесь не могу не привести в пример подписанную в январе этого года Хартию о стратегическом партнерстве между Арменией и США. Посмотрите: два этих документа — они как небо и земля. Достаточно просто ознакомиться с пунктами армяно-американской Хартии, чтобы понять, что речь идет об отношениях «патрон-вассал».

Совершенно несравнимо с этим документом Совместное заявление Баку и Пекина. В нашем случае ни Азербайджан не отчитывается перед Китаем за свои действия, ни Китай не дает каких-то оценок шагам Азербайджана на международной арене. Стороны подходят как к двусторонним отношениям, так и к международной повестке именно как равноправные партнеры. Ключевую роль здесь играет принцип справедливости и уважения основополагающих документов ООН. Это еще раз подчеркивает, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем имеет иной вес, другое значение и характеризуется равноправием и взаимоуважением.

Сегодня мы наблюдаем сложные процессы, разворачивающиеся как в наших регионах, так и в регионе Тихого океана - Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Азербайджан всегда твердо поддерживал политику «Одного Китая». В свою очередь, Китай решительно поддерживает мирную повестку, предложенную Азербайджаном, и считает контрпродуктивными геополитические игры, ориентированные на конфронтацию. То есть, Китай поддерживает усилия Азербайджана и - это надо подчеркнуть – считает, что предложенная Баку повестка является основной для строительства мира в нашем регионе.

Это говорит о том, что обе стороны признают лидирующие позиции друг друга в своих регионах, уважают территориальную целостность и нерушимость границ, а также признают необходимость отстаивания своих интересов на международной арене исключительно мирными средствами. Все это то, что характеризует наше сотрудничество и определяет контуры взаимодействия на многие годы вперед.

Естественно, невозможно не отметить торгово-экономическое сотрудничество. Стоит обратить внимание на азербайджано-китайские документы, регулирующие деятельность ведомств, направленные на активизацию взаимодействия в различных областях. Подписанные нами документы имеют практическое значение — это не просто декларации или набор слов.

Например, в сфере транспорта сотрудничество активно развивается, что подтверждается ростом контейнерных перевозок между нашими странами. В начале прошлого года был отправлен первый контейнерный поезд из Сианя в Баку, а в конце года — контейнерный поезд из Баку в Сиань. В целом, контейнерные перевозки между нашими странами растут: в прошлом году их объем увеличился более чем на 50 тысяч контейнеров. И, конечно, это далеко не предел. Подписанные соглашения позволяют интенсифицировать эти перевозки и вовлечь в них новые коммерческие структуры.

Необходимо отметить также углубление сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в энергетической сфере, в области высоких технологий. Китайские компании активно действуют в Азербайджане, включая сферу высоких технологий. Например, компания Huawei участвует в проекте «Умное село, умный город» на освобожденных территориях Азербайджана. Китайские компании стали одними из первых, кто подал заявки на участие в этих проектах, и продолжают активно участвовать в их реализации. Думаю, что присутствие китайских компаний в проектах на освобожденных территориях будет продолжать расти.

Инвестиционное сотрудничество также приобретает особое значение. Объем инвестиций Китая в азербайджанскую экономику превышает его инвестиции в Грузию и Армению, составляя около 1 миллиарда долларов. В свою очередь, азербайджанские инвестиции в китайскую экономику в два раза превышают китайские инвестиции в Азербайджан. Это свидетельствует о том, что предприниматели обеих стран рассматривают рынки друг друга как перспективные. Следует также отметить соглашение об отмене визового режима, что стимулирует туристические потоки и развитие новых транспортных маршрутов, включая авиалинии.

В целом, каждый подписанный Баку и Пекином документ имеет практическую значимость. В отличие от порой декларативных и малоэффективных документов, которые принимаются другими странами, азербайджано-китайские соглашения обладают реальной силой, весом и содержанием. В принципе, мы уже сейчас видим результаты реализации положений этих соглашений. Многие из подписанных документов начинают реализовываться уже сегодня.

Так что, мы видим, что нормативная база, заложенная для азербайджано-китайского сотрудничества, даст еще больший стимул и импульс его развитию, определяя характер наших отношений на многие годы вперед.

Конечно, во всем этом присутствует и элемент большой геополитики. Однако, если взглянуть на подписанные документы, их тексты и характер принятых решений, то можно увидеть, что основной акцент сделан именно на двусторонние отношения. Здесь нет славословий по поводу геополитических проектов или неопределенных геополитических схем.

Практичность, рациональность и результативность — вот что движет нашими странами в выстраивании отношений. И следует отметить, что принцип: чем крепче фундамент, тем выносливее здание, является основополагающим в этих отношениях.