Машина заменит человека? Цифровая революция и ее влияние на профессии в Азербайджане

Мы с вами живем в эпоху стремительного развития нейросетей. Искусственный интеллект и машинное обучение в целом проникают во всё большее число сфер, уже активно заменяя людей в ряде профессий, где ранее требовались исключительно человеческие навыки.

Например, в области анализа данных нейросети могут обрабатывать и интерпретировать огромные объемы информации быстрее и точнее человека. В журналистике ИИ может генерировать необходимые тексты и писать новости. Помощь чат-ботов и виртуальных ассистентов также освобождает сотрудников для более сложных задач. Да чего таить, даже фотоизображение для этого материала было сгенерировано соответственно запросу, посланному искусственному интеллекту. Нельзя забывать и про медицину, где нейросети помогают диагностировать заболевания самостоятельно. Стоит отметить, что это лишь малая часть отраслей, где внедрение искусственного интеллекта прошло более чем успешно, что неизбежно вызывает беспокойства и опасения среди широкого круга общества.

На фоне подобного роста автоматизации и цифровизации привычных процессов, страх замены человека машиной становится всё более ощутимым. Люди беспокоятся о своей профессиональной состоятельности и о будущем своих профессий, особенно в условиях, когда ИИ всё увереннее справляется с задачами, ранее доступными лишь человеку. Развитие нейросетей сегодня — это не только вопрос инноваций, но и социальная дилемма, раскрыть которую взялась редакция 1news.az.

Чтобы узнать, насколько возросло влияние искусственного интеллекта на жизнь и профессиональную деятельность людей, мы провели опрос среди читателей в наших социальных сетях. Что же нам удалось выяснить?

По результатам опроса, проведённого среди подписчиков нашего Telegram-канала и страницы в Facebook, выяснилось, что мнения граждан так или иначе разнятся. Подавляющее большинство используют виртуальные ассистенты и в повседневности, и в работе, самые популярные из которых – ChatGPT, Google Assistant и Gemini. Тем не менее находятся и более скептически настроенные люди, озвучивающие свои опасения в следствие стремительной популяризации нейросетей. По словам некоторых из них такое продолжительное использование искусственного интеллекта пагубно влияет на умы людей, что в свою очередь волне может привести к деградации населения.

Для более обширного раскрытия темы мы связались с Вугаром Джавадовым – генеральным директором компании Neurotime, ведущей исследовательской лаборатории в области искусственного интеллекта в Азербайджане, чтобы узнать его точку зрения, касательно интересующей нас темы.

- Как вы оцениваете уровень внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь и профессиональную деятельность Азербайджанских граждан на сегодняшний день?

- Использование технологий, подобных ChatGPT, стало весьма распространённым, особенно среди так называемых knowledge workers (работников умственного труда). К сожалению, мы (Азербайджан) вновь оказываемся в роли потребителей, не создавая активных решений самостоятельно. Миру, в свою очередь, мы особо не интересны — наш рынок слишком мал.

Тем не менее, у нас есть исторический шанс, который открывает возможность оказать влияние на глобальном уровне. Мы можем сыграть свою роль. Человеческие ресурсы — одна из ключевых составляющих революции искусственного интеллекта. Необходимо выделять ресурсы, и местным компаниям предстоит разрабатывать собственные решения. Только в этом случае граждане Азербайджана смогут по-настоящему воспользоваться возможностями новой эпохи. В противном случае, как и сейчас, мы останемся лишь потребителями продуктов, созданных большой экосистемой, не учитывающей наших интересов. У нас в руках уникальный исторический шанс, который нужно обязательно использовать.

- Как вы считаете, как такая стремительная цифровизация и автоматизация привычных процессов повлияет на дальнейшую профессиональную состоятельность людей?

- Конкурентоспособность в контексте современных систем искусственного интеллекта нужно рассматривать следующим образом:

Готовы ли мы к критическим ошибкам? Если ИИ-система допустит 1 ошибку из 100 в контексте удовлетворённости клиентов — это, конечно, не проблема. Но если самолёт ошибётся 1 раз из 100 — это огромная катастрофа. Поэтому, даже если есть данные, в тех сферах, где ошибки недопустимы, замена человека ИИ под вопросом. А также важно знать, повторяются ли паттерны? У нас могут быть данные, мы можем быть готовы к ошибкам, но, если каждый раз задача новая — как в случае с PhD-исследованиями (детальное изучение узкой направленности) — современные модели не позволяют заменить человека.

В целом, нужно мыслить от фундамента: что такое инновация, на что она влияет, как наши направления деятельности меняются под этим влиянием, как я создаю ценность и как могу создавать больше. Если кто-то сегодня платит вам за вашу работу, не стоит это просто принимать как должное — это уже в прошлом. Надо задаваться вопросом: является ли это устойчивым, что я могу сделать, чтобы создавать устойчивую ценность?

- Какова вероятность того, что большинство людей по итогу потеряют свою работу из-за нейросетей?

- Новшества естественным образом вызывают чувство страха. Но нельзя позволить страху формировать наш подход к этим вопросам. Нужно снова основываться на фундаментальных принципах и спрашивать: как я могу создать ценность? Как инновация создаёт ценность и как между нами может возникнуть синергия?

Вокруг вопроса «как я могу создать ценность» необходимо действовать коллективно, умно, работать вместе, чтобы увеличить создаваемую нами ценность — ведь это зависит от нас. Никогда не следует впадать в психологию жертвы, нужно быть проактивными, фокусироваться на факторах, которые зависят от нас самих.

- Спасибо за интервью!

Таким образом, обобщая, можно отметить, что развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь и работу открывает много возможностей, но также приносит и новые вызовы. Важно помнить, что за каждым прогрессивным шагом вперед стоят не только технологические достижения, но и способность общества адаптироваться к этим изменениям. Как и отметил Вугар Джавадов, ключевым моментом в этом процессе является способность активно работать с инновациями.

Основной вызов, который стоит перед нами, это далеко не потеря карьеры, а то, сможем ли мы адаптировать свои навыки и подходы, чтобы работать с ИИ, а не против него. Будущее будет зависеть от того, как мы с вами ответим на этот вызов: будем ли мы воспринимать новые технологии как угрозу или как шанс для роста и развития? Исторически доказано, что синергия человека и машины, когда обе стороны работают на благо общества сообща, может стать основой для более успешного и гармоничного будущего.

Материал подготовила: Хаджар Назарова