Таркан не сдержал слёз на сцене, посвятив песню покойной матери - ВИДЕО
В середине апреля суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан понес тяжелую утрату – от сердечного приступа в больнице Антальи скончалась его мать Неше Теветоглу.
Отметим, что в момент трагедии Таркан находился в Германии в рамках своего европейского концертного тура; получив известие о смерти матери, артист немедленно вылетел в Стамбул на похороны, после которых не стал прерывать европейский тур и продолжил концертную деятельность.
Впервые на сцену после смерти матери певец вышел в Штутгарте, где посвятил ей песню, исполняя которую, не сдержал слез.
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