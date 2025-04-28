На основе результатов аттестации начинаются тренинги для преподавателей

В рамках реформ, осуществляемых Министерством культуры, проводится процесс аттестации преподавателей с целью повышения качества образования в сфере музыки и искусства, а также повышения уровня профессионализма педагогического состава.

Аттестация организована в соответствии с нормативно-правовыми актами и требованиями действующего законодательства, и на первоначальном этапе охватила Баку, а также регионы Абшерон и Хызы - на этом этапе к аттестации были привлечены в общей сложности 1759 преподавателей фортепиано и музыкальной теории, работающих в 47 музыкальных и художественных школах.

Оценивание проводилось аттестационными комиссиями, и уровень знаний, умений и методической подготовки преподавателей был оценён по различным критериям. Аттестацию успешно прошли около 1200 преподавателей, из которых 650 получили наивысшую оценку, удостоившись положительного заключения всех членов комиссии, а 309 показали высокие результаты, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Отмечается, что преподаватели, принятые на работу в последние годы по конкурсу, также успешно прошли аттестацию - кроме того, педагогический состав ряда музыкальных и художественных школ завершил процесс аттестации с большим успехом.

По результатам аттестации 492 преподавателя были признаны несоответствующими занимаемой должности, из которых 112 человек получили 2 голоса «за» и 3 голоса «против» от членов комиссии. Для этих лиц планируется создание дополнительных возможностей для развития, включая их привлечение к специализированным обучающим программам.

По поручению Министерства культуры Научно-методический центр повышения квалификации в сфере культуры подготовил специализированные программы обучения для указанных преподавателей, соответствующие потребностям, определённым аттестационными комиссиями. Программы разработаны по направлениям фортепиано, музыкальной истории и теории. Основная цель обучения - обновление профессиональных знаний и навыков этих преподавателей, укрепление их методической подготовки и поддержка в достижении успешных результатов на экзаменах, проводимых при приёме на работу.

Обучение начнётся с 1 мая 2025 года и будет проводиться поэтапно согласно заранее подготовленному графику. Участники будут обеспечены соответствующими учебными материалами и программами, а занятия будут проводить опытные педагоги и эксперты в данной области.

Подчеркивается, что в ближайшие дни участникам будут отправлены уведомления о начале обучения.

Читайте по теме:

Фуад Ибрагимов поддержал аттестацию педагогов в музшколах: «Это чрезвычайно важно» - ВИДЕО

Не прошедший аттестацию учитель пожаловался на директора, умершего семь лет назад