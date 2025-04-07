Фуад Ибрагимов поддержал аттестацию педагогов в музшколах: «Это чрезвычайно важно» - ВИДЕО

В Азербайджане на днях провели аттестацию педагогов, работающих в подведомственных Министерству культуры музыкальных и художественных школах.

Заслуженный артист Азербайджана, дирижер Фуад Ибрагимов в позитивном ключе высказался об аттестации учителей, заявив следующее: «Хочу подчеркнуть, что я очень положительно оцениваю аттестацию, проведенную Министерством культуры, и считаю это крайне важным и необходимым мероприятием. Мы, музыканты, всегда должны работать над собой, потому что, выходя на сцену, это очевидно, скрыть невозможно, и именно учителя, которые нас воспитывают, играют в этом важную роль. Знания и умения учителей - это один из самых важных аспектов».

По словам Ф.Ибрагимова, он слышал, что есть «даже такие учителя, которые играют на фортепиано всего одним пальцем, что недопустимо, или не знают, сколько бемолей в Фа-мажоре»: «Это нужно устранять. Проведение этой аттестации чрезвычайно важно, и я очень рад, что наконец-то это у нас происходит. Потому что это было важным моментом, который давно требовал внимания, и я уверен, что это принесет отличные результаты в будущем. Наше будущее - это наши дети, и над их головами находятся наши ценные учителя, которые, конечно, тоже должны постоянно работать над собой».

Отметим, что главной целью прошедшей аттестации было понять, насколько учителя компетентны в своей профессии. По итогам аттестации 492 учителя были признаны не соответствующими занимаемой должности, что вызвало активно обсуждение как в социальных сетях, так и азербайджанских СМИ – более подробно об аттестации учителей вы сможете узнать, просмотрев нижеприведённый для просмотра новостной сюжет канала ITV.

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