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Азербайджанец снялся в одном из самых популярных американских процедуралов – ФОТО

Феликс Вишневецкий11:30 - Сегодня
Азербайджанец снялся в одном из самых популярных американских процедуралов – ФОТО

Процедурал - это формат телесериала, в котором каждый эпизод рассказывает о новом расследовании или деле, и основное внимание уделяется процессу его раскрытия.

Отметим, что такие сериалы часто не требуют просмотра всех серий подряд, потому что сюжетные линии, как правило, завершаются в рамках одного эпизода.

Проживающий в США актер Турал Манафов сообщил в Instagram о том, что снялся в одном из самых популярных американских процедуралов – сериале «FBI» (ФБР), выходящем на канале CBS.

«Безмерно благодарен за возможность присоединиться к невероятной команде «FBI» в седьмом сезоне. 6 мая - будет жарко», - отмечает Т.Манафов, подчеркивая, что появится в 20-м эпизоде 7-го сезона, в котором сыграет роль Дежана Петровича.

​Сериал «FBI» - это остросюжетный американский полицейский процедурал, созданный Диком Вульфом и Крейгом Тёрком. Премьера состоялась на канале CBS 25 сентября 2018 года. Сюжет сосредоточен на работе Нью-Йоркского отделения Федерального бюро расследований, где команда агентов расследует дела, связанные с терроризмом, организованной преступностью и контрразведкой, используя свои навыки, интеллект и технические ресурсы для обеспечения безопасности города и страны. ​

О том, как Турал Манафов попал в Голливуд и каких успехов добился на данный момент, читайте в эксклюзивном интервью 1news.az по ссылке.

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