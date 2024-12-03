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Азербайджанец снялся в одном из самых просматриваемых проектов Netflix – ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:10 - Сегодня
Азербайджанец снялся в одном из самых просматриваемых проектов Netflix – ФОТО – ВИДЕО

23 января на стриминговой платформе Netflix состоится премьера второго сезона конспирологического триллера «Ночной агент», одну из ролей в котором сыграл проживающий в США азербайджанец Турал Манафов.

Об участии в проекте «Ночной агент» Т.Манафов сообщил на своих страницах в социальных сетях, отметив, что его героя в сериале будут звать Ласло.

На сайте IMDb о Турале Манафове сообщается, что он разноплановый актер, имеющий степень бакалавра актерского мастерства Нью-Йоркской киноакадемии и бакалавра международных отношений Бакинского государственного университета. Актер известен своими ролями в сериалах «Черный список» и «Булл». Подчеркивается, что его опыт выходит за рамки актерской игры: Турал Манафов выступал в роли режиссера, продюсера и актера в отмеченных наградами короткометражных фильмах. Кроме того, он имеет профессиональный спортивный опыт в водном поло, представляя Азербайджан на Олимпийских играх.

«Этот фундамент дисциплины и командной работы позволяет ему привносить уникальный взгляд, глубину и подлинность в свои роли», - отмечается на сайте IMDb.

Сериал «Ночной агент» является адаптацией одноименной книги Мэтью Квирка – по сюжету во время очередного дежурства агент ФБР Питер Сазерленд принимает звонок по линии экстренной связи от обычной девушки Роуз Ларкин, которую, по её словам, хотят убить. Пытаясь спасти Роуз, Питер оказывается в эпицентре масштабного заговора.

Следуя статистике Netflix, у сериала в первые 25 дней было 605,62 миллиона часов просмотра, что сделало его шестым в списке самых просматриваемых сериалов на платформе.

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