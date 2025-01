Турал Манафов - азербайджанец в Голливуде, который не побоялся идти за мечтой и попал на Netflix – ФОТО

Интервью 1news.az с проживающим и работающим в США азербайджанским актером Туралом Манафовым, снявшимся в одном из самых просматриваемых проектов Netflix – сериале «Ночной агент».

- Турал, расскажите, как вы оказались в США и что подтолкнуло вас к переезду? Как выпускник факультета международных отношений БГУ решился поступить в Нью-Йоркскую киноакадемию на актерское мастерство?

- Главная причина, почему я оказался в США, это моя глубокая любовь к актерскому мастерству и кино. Когда я окончил школу, моя цель была поступить в Азербайджанский государственный университет культуры и искусства, чтобы изучать актерское мастерство, но моя семья имела другие планы. Они считали, что актерская профессия не практичный выбор карьеры, и думали, что мне стоит выбрать что-то более стабильное и с большими возможностями. В итоге я поступил в БГУ, но был глубоко несчастен. Казалось, что я теряю время, занимаясь чем-то, что меня не вдохновляет. Хотя получал образование по совсем другой профессии, я никогда не забывал о своей мечте, держал ее в своем сердце, пусть и только в мыслях и планах.

Я все же закончил университет, но к концу учебы понял, что не могу продолжить идти по пути, который меня не вдохновляет. Несмотря на давление со стороны семьи, я все-таки принял решение следовать за своим сердцем. В последний год учебы начал подавать заявки в учебные заведения США, и в конечном итоге был принят в Нью-Йоркскую киноакадемию. Нью-Йорк всегда был тем местом, где я мечтал быть. Это было как в сказке, и я не мог быть более счастлив, начиная эту новую главу своей жизни - это был первый настоящий шаг к осуществлению моей мечты.

- Сложно ли было изначально адаптироваться к жизни и работе в Америке? Какие моменты были особенно сложными для вас?

- Оставить все позади и начать с чистого листа в новой стране не могло быть легким. Сначала Нью-Йорк казался настоящей сказкой, всё было захватывающе, новое и полное обещаний. Но, как и в любой сказке, наступил момент, когда пришлось столкнуться с препятствиями. Адаптация не была моментальной, но я быстро нашел утешение в том, что занимаюсь тем, что люблю. Быть окруженным людьми, которые разделяют ту же страсть к актерству, было огромным плюсом. Настоящая сложность началась после выпуска, когда реальность мира меня жестко ударила. Нью-Йорк, каким бы удивительным он ни был, является самым дорогим городом в мире. Я понял, что для того, чтобы поддерживать свою мечту, мне нужно найти способ выжить здесь. Давление на успех было огромным, потому что неудача означала возвращение домой, а это никогда не было вариантом.

Заработать на жизнь в Нью-Йорке было невероятно тяжело. Я работал инструктором по плаванию, спасателем и брался за любую работу, которую только мог найти, чтобы продержаться и продолжать идти за своей мечтой. Это не было гламурно, но было необходимо, чтобы дать себе время в городе, который не ждет никого. Каждый день был борьбой, но как поет Фрэнк Синатра в своей знаменитой песне «New York, New York» - «If I can make it here, I can make it anywhere» (Если я смогу сделать это здесь, то я смогу это везде – прим.ред.).

- В целом как вы начали заниматься актёрским мастерством и что вас вдохновило выбрать именно эту профессию?

- Мой отец почти каждый день приносил новую VHS-кассету, и я терялся в этих фильмах, ну знаете, тех пиратских кассетах с отличным русским дубляжом. Фильмы обладали магической способностью переносить меня в другие миры. Будь это комедия или глубокая драма, меня всегда привлекала та атмосфера, которую фильмы создавали, и то, как они открывали новые перспективы. Я понял, что фильмы - это не просто развлечение, а мощный инструмент для обучения, связи и воздействия на людей. Хотел быть частью этого процесса. Верю, что рассказывание историй может менять взгляды, бросать вызовы стереотипам и в конечном итоге делать мир лучше.

- Кто был вашим наставником или вдохновением в актёрском деле? Как это повлияло на ваш профессиональный путь?

- Магия самого кино привела меня к актерскому мастерству. Но если честно, одним из самых больших источников вдохновения для меня был Джим Керри. Я восхищался его актерской игрой, его физическая комедия и способность полностью превращаться в персонажей захватывали меня. Помню, будучи ребенком, у меня была маленькая камера, и я снимал все, что мог, в основном пытался быть смешным. Будь то имитации людей или создание своих собственных сцен. Я показывал записи своей семье, и когда они смеялись, я чувствовал, что что-то получается. Именно тогда моя любовь к актерскому мастерству начала становиться сильнее.

Во время моего первого года в Нью-Йорке произошло нечто удивительное – я встретил Джима Керри. Я не мог поверить своим глазам, когда оказался перед ним, пожимая ему руку и рассказывая, как он вдохновил меня стать актером. Он не сказал много, но посмотрел на меня и сказал: «Вау, это круто, чувак. Желаю тебе удачи».

- Расскажите, как вы попали в проект Netflix «Ночной агент». Какие эмоции вы испытывали, узнав, что вам предложили роль, о которой расскажите подробнее?

- Мой агент прислал мне пробу, и честно говоря, я был просто благодарен за саму возможность. После пандемии и двух забастовок актеров и сценаристов, индустрия изменилась кардинально. Возможности стали редкостью, и уже сам факт предложения пробоваться на роль, казался победой. Когда я получил звонок от агента и узнал, что мне предложили роль Ласло, я не мог поверить. Я прошел больше 55 прослушиваний с момента своей последней роли, и я действительно ощущал давление от этого «сухого» периода. Услышать, что мне предложили роль, особенно в одном из самых популярных сериалов Netflix, было огромным облегчением. Я почувствовал себя невероятно удачливым, особенно учитывая, что это случилось в один из самых «медленных» периодов года в индустрии.

Что касается самой роли, Ласло, он один из плохих парней, планирующих масштабную атаку на Организацию Объединенных Наций - мой персонаж играет ключевую роль в осуществлении одной из самых страшных атак в Манхэттене.

Турал Манафов в роли Ласло в сериале «Ночной агент»

- Какие особенности работы в сериале «Ночной агент» запомнились вам больше всего? Были ли какие-то необычные моменты на съемках?

-Окей, помимо того, что мне приходилось одеваться в костюм террориста и таскать с собой кучу оружия, было не совсем то, о чём я мечтал. Но если серьёзно, моменты, которые действительно запомнились, это были с Габриэлем Бассо – исполнителем главной роли. Есть одна сцена, где он меня преследует - мы долго работали над расстановкой и энергией этого момента, чтобы всё получилось, как надо. Это была настоящая командная работа между ним, режиссёром и мной, и именно это сделало сцену такой органичной и настоящей.

Мне вспомнилось одно забавное воспоминание, когда Габриэль должен был нацепить на меня наручники, и он просто не мог это сделать, спустя пару дублей, он сдался и крикнул: «У этого чувака необычно большие руки!». Это был такой момент, когда вся напряжённость ушла, и мы все здорово посмеялись. Было ещё много других запоминающихся моментов, но, если я начну рассказывать о каждом из них, это займет несколько часов (улыбается).

- Турал, как вы считаете, меняется ли киноиндустрия с развитием стриминговых платформ? Как это влияет на карьеру актеров в целом и вашу в частности?

- Стриминговые платформы, безусловно, привнесли изменения в киноиндустрию, как с положительными, так и отрицательными последствиями. С одной стороны, они позволили фильммейкерам достичь гораздо более широкой аудитории, что является огромным плюсом. Но с другой стороны, доходы от стриминга намного ниже, чем от традиционных методов, таких как кинопрокат или продажи DVD. Оплата за просмотр - это совсем не то же самое, что раньше, и это может быть проблемой для независимых фильммейкеров, которым трудно вернуть свои затраты на производство фильма.

Индустрия также переживает серьезные изменения. Как я уже упоминал, после забастовок актеров и сценаристов все замедлилось. До забастовок я был вполне доволен тем, что получал 1-2 пробы в неделю. Но после этого получить даже 1 или 2 в месяц стало большой редкостью. Сейчас многие студии снимают за границей - в Европе, Канаде и Южной Америке. Главная причина - это дешевая рабочая сила и налоги. Это усложнило ситуацию не только для актеров, но и для всех членов съемочных групп, возможностей стало меньше, и конкуренция стала жестче. Если раньше на одну роль подавали 3-4 тысячи человек, теперь это число близко к 5-6 тысячам, и актеры со всего мира подают заявки, так как многие студии снимают за рубежом и предпочитают брать местных актеров.

2024 год был особенно сложным для всех. Многие фильммейкеры и члены съемочных групп потеряли жилье из-за отсутствия работы. Но, несмотря на все это, сохраняется оптимизм. Люди надеются, что все наладится, и мы все остаемся позитивными, ожидая, когда индустрия вернется к нормальному обороту.

- В вашем портфолио есть не только актерские работы, но и режиссура, продюсирование. Какие аспекты работы за кадром вам наиболее интересны?

- После окончания Нью-Йоркской киноакадемии я не собирался сидеть сложа руки и ждать. Решил создать свои собственные возможности, снимая свои собственные фильмы. Снял несколько короткометражек, что дало мне бесценный опыт и позволило познакомиться с большим количеством творческих людей. Не все они были, конечно, успешными, но несколько фильмов попали на хорошие кинофестивали в США, что определенно расширило мою аудиторию и дало мне мотивацию продолжать.

Режиссура, однако, это совсем другая история. Эта такая работа, которая высасывает всю энергию из тебя, ты выполняешь кучу всего, решаешь массу проблем, и к концу съемочного процесса готов ненавидеть все, что сделал. Но потом ты видишь готовый продукт на большом экране, и вдруг вспоминаешь, почему ты любишь это дело. Это как американские горки, с которых хочешь быстро сойти, но потом хочется еще покататься. Чему режиссура мне действительно научила, так это тому, как сильно я стал понимать актеров. Когда ты находишься за камерой, ты видишь весь процесс с другой стороны. А как продюсер, я также понял, насколько важна бизнес-сторона кинопроизводства. Многие фильммейкеры думают, что их работа закончена, как только съемки завершены, но на самом деле после съемок начинается настоящая работа, продвижение фильма, участие в фестивалях, нахождение дистрибьюторов и т.д.

Сейчас я больше сосредоточен на своей актерской карьере, но у меня есть несколько сценариев, которые я хотел бы воплотить в жизнь в будущем. Так что, хотя я не полностью ухожу из режиссуры и продюсирования, на данный момент актерство мой главный приоритет.

- Как вы, как мигрант, ощущаете себя в Голливуде? Какие трудности пришлось преодолеть на пути к успеху, и что, по вашему мнению, отличает опыт мигрантов в киноиндустрии США?

-На самом деле, я всегда был нью-йоркером, и честно говоря, если бы я сначала переехал в Лос-Анджелес, возможно, я бы сразу сдался. Там каждый прохожий актер, и я думаю, что это свело бы меня с ума. Я бы утонул в океане актеров и потерялся в этом безумии. Хотел начать свою карьеру на восточном побережье, потому что здесь снимается много криминальных, процедурных сериалов, это те роли, на которые я обычно пробуюсь. Плюс, я предпочитаю четыре сезона в году. Жить в месте, где всегда лето, для меня было бы слишком. Я не люблю ходить на пляж, у меня есть подозрение, что я вампир, так что немного солнца мне вполне подходит (улыбается).

Сначала пробиться в индустрию было тяжело. У меня не было агента, а это критически важно. Без агента, попасть на прослушивания практически невозможно. Агенты очень разборчивы и у них ограниченное количество мест, потому что, как вы понимаете, актеров миллионы. Поэтому никто не отвечал на мои мейлы, а у меня не было никаких значимых ролей или опыта в крупных сериалах или фильмах. Именно поэтому я и решил начать снимать свои собственные фильмы. И вот, ни с того, ни с сего в один день мне звонит агент из Северной Каролины, который ищет актера в Нью-Йорке, который может говорить с русским акцентом. Сначала я подумал, что это какой-то развод. Я такой: «Окей, терять мне нечего, посмотрим, что из этого выйдет». Он прислал мне материалы, и как-то, видимо, он увидел мои короткометражки где-то на YouTube, кто знает? Но я получил агента! Несколько месяцев спустя он прислал мне пробу для довольно популярного сериала NBC «Черный список», роль в котором я в итоге получил. А через пару недель после этого я получил еще одну роль в сериале CBS «Булл». Это был переломный момент, я наконец-то поднялся на следующий уровень. Сейчас у меня новый агент, который находит мне более интересные пробы, но я всегда буду благодарен тому первому агенту за то, что он стал тем, кто продвинул меня вперед.

Кадр из сериала «Черный список»

Я думаю, что самая большая разница в том, что ты, как мигрант, начинаешь с нуля, без репутации, без связей, и часто оказываешься чужим, пытающимся вписаться. У тебя не всегда есть те же связи, что у тех, кто родился и вырос здесь, поэтому нужно трудиться еще усерднее. Часто приходится бороться со стереотипами и доказывать, что ты способный делать намного больше. Но с другой стороны, в США полно возможностей, если ты готов работать ради них. В каком-то смысле быть мигрантом это даже преимущество. Ты приносишь что-то уникальное, свежий взгляд, который многим интересен. И если ты упорен и целеустремлен, как любой другой актер, ты можешь пробиться. Но нужно гораздо больше терпения и настойчивости. Я постоянно напоминаю себе, что это марафон, а не спринт.

Кадр из сериала «Булл»

- Как ваше спортивное прошлое в водном поло влияет на вашу работу в кино? Это помогает вам в создании ролей в том или ином проекте?

-Водное поло сыграло огромную роль в моей жизни. Я с юных лет профессионально играл в водное поло и представлял Азербайджан на международных турнирах.

Этот вид спорта научил меня дисциплине, важности командной работы и тому, как подходить к проблемам с решимостью. Все эти качества помогают мне в моей работе в кино. Я всегда использую ту ментальную и физическую стойкость, которую развил в бассейне. Водное поло очень интенсивный вид спорта. Ты постоянно борешься под давлением, преодолеваешь усталость, учишься сохранять спокойствие в хаосе, что и по сути крайне важно для актерской игры. А те, кто меня хорошо знает, могут подтвердить, как я спокоен и терпелив, это если я не голодный, конечно, тогда это совсем другая история (улыбается).

Но все это было бы не так важно без моего покойного тренера, Юрия Ивановича, который оказал на меня огромное влияние, научил меня никогда не сдаваться, всегда бороться до конца несмотря ни на что. Он был строг с нами, но оглядываясь назад, я благодарен за это.

- Что для вас важнее в актерской карьере: возможность работать с великими режиссерами или возможность работать в успешных коммерческих проектах?

- Для меня самое важное это просто возможность работать как актер. Возможность заниматься тем, что я люблю, каждый день уже огромное удача. Конечно, шанс поработать с великими режиссерами это бонус, и есть несколько людей, с которыми я бы хотел поработать. Но, если честно, я считаю, что важнее всего это опыт и процесс, а не что-то другое.

Ты никогда не можешь точно предсказать, станет ли проект большим успехом или нет, поэтому лучше сосредоточиться на самой работе, верить в людей, с которыми работаешь и доверять их видению. В конце концов, речь идет о сотрудничестве и создании максимально качественного продукта. Сейчас я просто стараюсь принимать каждую возможность и каждую пробу. Думаю, это самый правильный подход.

- Как вы считаете, для актера важнее быть признанным критиками или быть любимым зрителями? И почему?

-Я не думаю, что это важно. Если слишком сильно сосредотачиваться на внешней оценке, это может отвлечь от самой сути работы. Для меня важно создавать что-то с настоящим желанием, вкладывать душу в свою работу. Если ты делаешь это, остальное последует само собой, или не последует, и это тоже нормально. Я не могу контролировать, как критики или зрители отреагируют на мою работу. Если им нравится, здорово, если нет, то это их точка зрения. В конечном счете, я считаю, что самое важное это делать свою работу для себя. Что действительно важно, это если ты честен и верен тому, что создаешь.

- Какую роль в вашей карьере играют личные интересы и предпочтения: выбираете ли вы проекты, которые соответствуют вашим убеждениям и ценностям, или ориентируетесь на спрос в индустрии?

-Хотелось бы, чтобы у меня была роскошь выбирать роли, которые мне по душе, но я еще не достиг того уровня успеха, чтобы позволить себе это. Сейчас мне нужно хвататься за каждую возможность, которая мне попадается, надеясь, что она поможет мне выйти на следующий уровень. Индустрия в этом плане коварна, как только тебя видят в определенной роли, кастинги начинают воспринимать тебя именно таким образом. Большинство проб, которые я получаю, это в основном персонажи из Восточной Европы, Среднего Востока, но иногда удается получать пробы на американские роли.

Недавно я участвовал в кастинге для фильма «Zero Day» с Робертом Де Ниро. Я прошел в топ-3 из тысяч людей, но в итоге выбрали кого-то другого. Была еще роль, которую я почти получил, одна из главных ролей в фильме с Райном Рейнольдсом. Я дошел до последнего этапа, осталось всего несколько человек, но в итоге выбрали другого. Эта роль была мне очень близка, и таких моментов было несколько, когда я был так близок к роли, но в конце не повезло. Так что, пока что я просто беру все, что мне попадается. Надеюсь, со временем у меня будет больше свободы для выбора проектов, которые будут соответствовать моим личным предпочтениям и ценностям.

- Российский актер Юрий Борисов получил номинацию на премию «Оскар», что стало знаковым событием для российской кинематографии. Как вы считаете, почему ни одному азербайджанскому актеру пока не удалось добиться подобного признания на мировой арене, и что нужно для того, чтобы изменить эту ситуацию?

- Да, я искренне радовался, когда узнал о номинации Юрия Борисова на «Оскар». Это большая мотивация для всех нас и доказательство, что нет ничего невозможного. Если посмотреть на путь Юры, он не просто свалился с неба. Он работал постоянно в течение многих лет, если проверить его IMDb, то можно увидеть, что он снимался в российских фильмах больше 15 лет. Его фильм «Compartment №6» попал на Каннский кинофестиваль в 2021 году, где его работу заметил другой режиссер, Шон Бейкер, и был настолько впечатлен, что написал роль специально для него. Эта роль в «Анора» в конечном итоге принесла ему номинацию.

Юра, конечно, счастливчик. Он оказался в нужном месте в нужное время, но он также создал себе эту возможность. Так что, когда вы спрашиваете, почему ни один азербайджанский актер не достиг такого уровня, я думаю, что часть ответа кроется в видимости. Мы недостаточно заявляем о себе. Нам нужно создавать больше фильмов, но также важно выйти на более широкие рынки. Мне кажется, мы часто сталкиваемся с преградами при попытке пробиться еще дальше. Так что ответ прост: нужно снимать больше фильмов. Один из них обязательно найдет отклик у нужных людей, и кто знает, может быть, именно этот проект откроет для нас двери.

- Как вы оцениваете современное азербайджанское кино? Есть ли у вас любимые фильмы или режиссеры из Азербайджана, которые вдохновляют вас или с которыми вы бы хотели работать в будущем?

-Я думаю, что азербайджанское кино имеет большой потенциал. У нас новое поколение молодых, талантливых ребят, которые создают действительно интересные работы. Один из фильмов, который произвел на меня сильное впечатление, это «Pərdə». Режиссер Эмиль Гулиев прекрасно справился с тем, чтобы затронуть очень важные социальные темы. Кажется, что этот фильм вдохновил других творческих людей на исследование похожих проблем, и это очень интересно для будущего нашего кино.

Недавно я посмотрел «Əqrəb mövsümü» и был тоже очень впечатлен работой и актерской игрой Азера Айдемира и Xикмета Рагимова. Всегда вдохновляет видеть такие сильные работы. Мне также очень понравились некоторые короткометражки, например, «Sonuncu tam yemeyi» Алихана Раджабова. Это было настолько круто, что я просто не мог не написать ему, чтобы сказать, как сильно мне понравилось. Есть еще много азербайджанских фильммейкеров, проживающих за границей, которые снимают уникальную и значимую работу. Было бы здорово, конечно, сотрудничать со всеми этими талантливыми людьми. Кто знает, может быть, это случится раньше, чем я думаю. Посмотрим!

- Как вы думаете, что нужно для того, чтобы азербайджанское кино, стало более узнаваемым на международной арене? Есть ли что-то, что, по вашему мнению, могло бы помочь вывести его на новый уровень?

-Думаю, нам нужно сосредоточиться как на количестве, так и на качестве наших фильмов. У нас есть талант и креативность, но нам нужно снимать больше фильмов и находить лучшие способы их продвижения. К сожалению, мы не так хорошо продвигаем себя с бизнес-стороны, и это то, что нужно улучшать. Ключ к успеху - это сотрудничество, работа с международными профессионалами, участие в кинорынках, таких как Канны, к примеру, где собираются фильммейкеры и эксперты индустрии. Там можно найти дистрибьюторов, агентов и продюсеров, которые помогут вывести работу на более широкую аудиторию. Также нам нужно быть более активными в подаче своих фильмов на международные кинофестивали.

Путь не заканчивается такими фестивалями, как Сараево или Канны - есть другие крупные фестивали по всему миру, которые могут открыть двери, такие как Sundance и Tribeca в США. Эти платформы могут дать нам необходимую экспозицию, чтобы связаться с нужными людьми и вывести азербайджанское кино на новый уровень.

- В последние годы азербайджанские фильмы начинают получать определенное признание на международных кинофестивалях. Как вы считаете, какие темы или подходы в азербайджанском кинематографе могут заинтересовать зрителей за пределами страны?

- Я не думаю, что надо фокусироваться на том, что может заинтересовать зрителей. Важно быть верным своей истории и своему собственному видению. Нужно создавать что-то, что резонирует с тобой, что делает тебя счастливым. Если твоя работа аутентична и уникальна, люди к ней потянутся, независимо от того, откуда они и что, по их мнению, им нравится. Главное оставаться искренним и верным своему голосу. Как фильммейкеры, мы должны сосредотачиваться на том, чтобы рассказывать истории, которые важны для нас, а не пытаться угадать, что может понравиться другим. Невозможно контролировать вкусы других людей, но можно контролировать свое ремесло. Просто нужно продолжать творить, оставаться активным, строить связи, продолжать продвигать свою работу, и со временем все сложится.

-В каком направлении вы видите развитие своей карьеры в будущем? Есть ли у вас мечта или проект, который вы бы очень хотели осуществить в будущем?

- На данный момент сосредоточен на том, чтобы продолжать развиваться как актер. Я надеюсь, что будущее принесет увлекательные возможности, и я просто благодарен за каждый опыт на этом пути. Быть актером это сложный путь, будь ты в Баку или в Нью-Йорке, и иногда он может казаться непредсказуемым. Но сейчас моя мечта - это получить постоянную роль в сериале. Может, это не звучит как нечто грандиозное, но на самом деле впереди еще много работы, чтобы этого достичь.

Что касается будущего проекта, я действительно хочу внести свой вклад в развитие азербайджанского кино. Хочу видеть больше азербайджанских талантов на глобальных платформах, таких как Netflix. У нас так много талантливых людей, нам просто нужно объединиться, поддерживать друг друга и создать что-то по- настоящему особенное.