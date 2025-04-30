Кристине Орбакайте запрещен въезд в одну из европейских стран

Служба государственной безопасности Латвии приняла решение запретить въезд на территорию страны заслуженной артистке России Кристине Орбакайте и сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу.

К.Орбакайте и Г.Брегович внесены в черный список по требованию СГБ Латвии, сообщает 1news.az со ссылкой на латвийское издание LSM – отмечается, что запрет на въезд в Латвию связан с тем, что певица и музыкант ранее выступали в Крыму, а Горан Брегович поддержал действия российских властей в Украине.

И Кристина Орбакайте, и Горан Брегович планировали предстоящим летом выступить в Латвии с концертами, продажа билетов на которые уже стартовала – LSM подчеркивает, что их выступление не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии.

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