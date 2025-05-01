Влад Лисовец показал дом, в котором родился и вырос в Баку - ВИДЕО

Известный российский стилист, телеведущий и fashion-эксперт Влад Лисовец прилетел в родной Баку, где в самое ближайшее время состоится его творческий вечер.

В Instagram Stories В.Лисовец делится с подписчиками тёплыми воспоминаниями о Баку - он уже показал дом, в котором родился и вырос, и с большим интересом знакомит аудиторию с атмосферой города, улицами детства и любимыми местами.

Отметим, что Влад Лисовец, говоря о Баку в своих интервью, всегда отмечает, что город дает ему силы верить и жить, подчеркивая, что это любовь навсегда.

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