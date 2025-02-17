 Влад Лисовец прокомментировал информацию о раке: «Готов к статьям о том, что умираю…» - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Влад Лисовец прокомментировал информацию о раке: «Готов к статьям о том, что умираю…» - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий23:01 - Сегодня
Влад Лисовец прокомментировал информацию о раке: «Готов к статьям о том, что умираю…» - ОБНОВЛЕНО

Ранее российский Telegram-канал Mash сообщил о том, что 52-летнего топового российского стилиста, телеведущего и эксперта моды, бакинца Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным, так как у него нашли онкологию на поздней стадии.

В.Лисовец сделал заявление на своей официальной странице в социальной сети Instagram, где выразил благодарность всем за беспокойство и отметил следующее: «Со мной всё в порядке. Так как я ранее, в 2020 году, пережил шумный пиар с ковидом, я в целом готов к любым статьям в СМИ и даже о том, что я умираю - всё это уже было. И уж тем более к негативу и проклятиям, которые даже 10 лет назад обрушились на мою подругу Жанну с малышом на руках... (певица Жанна Фриске - прим.ред.). Есть в нашем мире вещи стабильные. Жизнь закаляет!».

Стилист подчеркивает, что «проблема действительно есть»: «Тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки – всё не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы. За пиар отдельное спасибо. А болею я всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенёс с детства, очень большой».

Влад Лисовец заявляет, что с гордостью и принятием принимает и проживает свою лучшую жизнь, со всеми её сюрпризами: «И поверьте мне, послушайте меня, если получится, оберегайте себя от негатива и не верьте всему, что пишут, показывают и говорят.
Лучше постоянно, регулярно проверяйте своё здоровье. Не бойтесь! От многих слышал: «Я боюсь проверяться». И ещё, слушайте свой организм, он всегда сигнализирует и даёт знаки, а
дальше упорно пытайтесь понять, есть ли проблема и где она засела. Кровь, колоноскопия, КТ, МРТ, онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел. Делайте всё, чтобы в самом начале найти проблему. Обходите разных врачей, перепроверяйте».

Влад Лисовец также отмечает, что «медицина у нас сильная, это знают все»: «Врачи сделают всё возможное, чтобы вы были здоровы, правда, если вы не запустили себя. Мы живём в продвинутое время, и сейчас есть новейшие разработки для лечения разных заболеваний, все лекарства есть в наличии, и даже западного производства поставляются, всё сейчас лечат! Это не громкие слова. Плюс важно, включиться только в позитивное мышление, ведь странно же выделенное тебе время на жизнь тратить на всякое дерьмо. Но и тут, конечно, каждому своё.
В заключение скажу: спасибо всем за
любопытство, беспокойство, позитив, переживания. Приятно, что я не один.
И главное, не болейте! Не болейте душой».

16:00

52-летнего топового российского стилиста, телеведущего и эксперта моды, бакинца Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным – у него нашли онкологию на поздней стадии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на российский Telegram-канал Mash, по данным которого, В.Лисовец уже прошёл курс химиотерапии.

Отмечается, что он узнал о раке осенью 2024-го, когда пришёл в больницу с жалобами на самочувствие, где медики констатировали у него онкологию на запущенной стадии - подчеркивается, что первый этап противоопухолевой терапии не принёс значимого эффекта.

После курса у В.Лисовца начали выпадать волосы, стилист сильно изменился внешне – отмечается, что онкологический консилиум подберёт ему дальнейшее лечение.

Сам В.Лисовец пока никак не прокомментировал распространившуюся о нем информацию.

Читайте по теме:

Влад Лисовец: «Обожаю Баку, он часть меня»

Влад Лисовец о детстве в Баку: «На Кавказе работает культура семьи»

В гостях у Влада Лисовца: как знаменитый бакинец живет в Москве – ФОТО – ВИДЕО

Влад Лисовец: «В Баку никто никогда не выйдет на улицу в абы какой одежде» - ВИДЕО

Влад Лисовец о детстве в Баку: «Жил в коммуналке, был ужасно хулиганистым» - ФОТО

Бакинец Влад Лисовец получил премию Fashion TV – ВИДЕО

«Привет на небеса»: Бакинец Влад Лисовец опубликовал редкие кадры Жанны Фриске – ВИДЕО

Влад Лисовец: «В Баку люкс – это люди!» - ФОТО - ВИДЕО

Влад Лисовец о Баку: «Ты даешь мне силы верить и жить» - ФОТО

Поделиться:
5285

Актуально

Политика

Обсужден ход реализации проекта транспортной инфраструктуры Восточный Зангезур ...

Политика

Состоялось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна - ОБНОВЛЕНО

Политика

Азербайджан возобновил деятельность своего посольства в Сирии

Xроника

Азер Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджана

Lifestyle

Озджан Дениз перенес инфаркт

Влад Лисовец прокомментировал информацию о раке: «Готов к статьям о том, что умираю…» - ОБНОВЛЕНО

Выступление Тимура Ганифаева на Səs Azərbaycan вошло в число лучших слепых прослушиваний мира – ВИДЕО

Участник Səs Azərbaycan вышел на сцену в день смерти близкого человека – ВИДЕО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Flame Towers появились в новом фантастическом фильме Apple TV – ВИДЕО

Азербайджанка Лейла Бабаева выбрана для престижной программы наставничества Women@Dior & UNESCO

Впервые в Омане: Триумф балета «1001 ночь» на сцене Королевского оперного театра - ФОТО

Алсу показала «скромный» азербайджанский завтрак трехмиллионной аудитории в Instagram – ВИДЕО

Последние новости

Обсужден ход реализации проекта транспортной инфраструктуры Восточный Зангезур - Нахчыван - ФОТО

Сегодня, 23:40

Озджан Дениз перенес инфаркт

Сегодня, 23:25

Зеленский прибыл с визитом в Турцию

Сегодня, 23:20

Влад Лисовец прокомментировал информацию о раке: «Готов к статьям о том, что умираю…» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:01

Оружие азербайджанского производства представлено на выставке «IDEX-2025»

Сегодня, 22:42

Посол Яшар Алиев вручил верительные грамоты Президенту Чехии

Сегодня, 22:20

Макрон провел переговоры с Трампом перед встречей с лидерами ЕС в Париже

Сегодня, 22:00

В Казахстане горняки остались под завалами обрушившейся шахты

Сегодня, 21:40

Телеканал HaberGlobal: Лидеры Турции и Азербайджана успешно противостоят вызовам и провокациям

Сегодня, 21:20

Президента Аргентины обвинили в мошенничестве с криптовалютой

Сегодня, 21:00

В США будет организована выездная консульская служба для азербайджанцев

Сегодня, 20:40

Опубликован список вооружения и техники, переданных Арменией сепаратистам

Сегодня, 20:20

Состоялось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

РФ и США проведут переговоры в Эр-Рияде без Украины

Сегодня, 19:45

Азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с 10 медалями - ФОТО

Сегодня, 19:30

Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Иран

Сегодня, 19:15

Свыше 3 тыс человек переехали в Азербайджан на постоянное место жительства

Сегодня, 19:00

Численность населения Азербайджана увеличилась

Сегодня, 18:45

Член азербайджанской общины награждена сертификатами в США - ФОТО

Сегодня, 18:30

Сборная Азербайджана по пляжному волейболу завоевала серебряную медаль на международном турнире

Сегодня, 18:20
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31