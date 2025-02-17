Влад Лисовец прокомментировал информацию о раке: «Готов к статьям о том, что умираю…» - ОБНОВЛЕНО

Ранее российский Telegram-канал Mash сообщил о том, что 52-летнего топового российского стилиста, телеведущего и эксперта моды, бакинца Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным, так как у него нашли онкологию на поздней стадии.

В.Лисовец сделал заявление на своей официальной странице в социальной сети Instagram, где выразил благодарность всем за беспокойство и отметил следующее: «Со мной всё в порядке. Так как я ранее, в 2020 году, пережил шумный пиар с ковидом, я в целом готов к любым статьям в СМИ и даже о том, что я умираю - всё это уже было. И уж тем более к негативу и проклятиям, которые даже 10 лет назад обрушились на мою подругу Жанну с малышом на руках... (певица Жанна Фриске - прим.ред.). Есть в нашем мире вещи стабильные. Жизнь закаляет!».

Стилист подчеркивает, что «проблема действительно есть»: «Тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки – всё не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы. За пиар отдельное спасибо. А болею я всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенёс с детства, очень большой».

Влад Лисовец заявляет, что с гордостью и принятием принимает и проживает свою лучшую жизнь, со всеми её сюрпризами: «И поверьте мне, послушайте меня, если получится, оберегайте себя от негатива и не верьте всему, что пишут, показывают и говорят.

Лучше постоянно, регулярно проверяйте своё здоровье. Не бойтесь! От многих слышал: «Я боюсь проверяться». И ещё, слушайте свой организм, он всегда сигнализирует и даёт знаки, а

дальше упорно пытайтесь понять, есть ли проблема и где она засела. Кровь, колоноскопия, КТ, МРТ, онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел. Делайте всё, чтобы в самом начале найти проблему. Обходите разных врачей, перепроверяйте».

Влад Лисовец также отмечает, что «медицина у нас сильная, это знают все»: «Врачи сделают всё возможное, чтобы вы были здоровы, правда, если вы не запустили себя. Мы живём в продвинутое время, и сейчас есть новейшие разработки для лечения разных заболеваний, все лекарства есть в наличии, и даже западного производства поставляются, всё сейчас лечат! Это не громкие слова. Плюс важно, включиться только в позитивное мышление, ведь странно же выделенное тебе время на жизнь тратить на всякое дерьмо. Но и тут, конечно, каждому своё.

В заключение скажу: спасибо всем за

любопытство, беспокойство, позитив, переживания. Приятно, что я не один.

И главное, не болейте! Не болейте душой».

16:00

52-летнего топового российского стилиста, телеведущего и эксперта моды, бакинца Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным – у него нашли онкологию на поздней стадии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на российский Telegram-канал Mash, по данным которого, В.Лисовец уже прошёл курс химиотерапии.

Отмечается, что он узнал о раке осенью 2024-го, когда пришёл в больницу с жалобами на самочувствие, где медики констатировали у него онкологию на запущенной стадии - подчеркивается, что первый этап противоопухолевой терапии не принёс значимого эффекта.

После курса у В.Лисовца начали выпадать волосы, стилист сильно изменился внешне – отмечается, что онкологический консилиум подберёт ему дальнейшее лечение.

Сам В.Лисовец пока никак не прокомментировал распространившуюся о нем информацию.

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