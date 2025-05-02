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Кинорежиссер Джамиль Гулиев назначен на должность

Феликс Вишневецкий15:14 - Сегодня
Кинорежиссер Джамиль Гулиев назначен на должность

Министерство культуры Азербайджана назначило председателя Наблюдательного совета Агентства кино Азербайджанской Республики.

По приказу министра культуры Адиля Керимова на должность председателя совета назначен кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, сообщает 1news.az со ссылкой пресс-службу Министерства культуры АР.

Джамиль Гулиев родился в 1963 году в Баку. В 1984 году окончил Всесоюзный институт кинематографии в Москве по специальности кинорежиссёр. С 1984 года работал режиссёром-постановщиком в киностудии «Азербайджанфильм», став автором множества документальных и художественных фильмов.

В 2006–2013 годах был директором Государственного фильмофонда Азербайджана, в 2011–2013 годах возглавлял телеканал Mədəniyyət, в 2013–2018 годах - Общественное телевидение и радиовещание Азербайджана. Также некоторое время был исполнительным секретарём Союза кинематографистов Азербайджана. В 2018–2019 годах работал начальником сектора регистрации, распространения и популяризации фильмов в департаменте кинематографии Министерства культуры. В 2019–2020 годах занимал должность директора киностудии «Азербайджанфильм». С 2020 года является директором Государственного фильмофонда Азербайджана.

В 2005 году был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств», а в 2018 году - ордена «За службу Родине» III степени.

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