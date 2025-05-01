В Агентство кино Азербайджана назначен консультант

В Агентство кино Азербайджанской Республики при Министерстве культуры назначен новый консультант.

Приказом министра, на эту должность назначен известный актер и режиссер Эльхан Джафаров.

Эльхан Джафаров родился в 1967 году в Баку. Он окончил Всероссийский государственный университет кинематографии в Москве. В 1990 году начал работать актером в театральной студии «Юг» при Академическом национальном драмтеатре. В 1995–1997 годах был художественным руководителем студии «Пролог» на Азербайджанском телевидении.

С детства Эльхан снимался в различных фильмах, таких как «Радость в корзине», «Будь готов, ваше величество», «Лев ушел из дома», «Я пишу песню» и многих других. Как режиссер, он снял такие фильмы, как «Прощай» (2007), «Дополнительное воздействие» (2010), «Град» (2012), «Незаконченные воспоминания» (2015), «Сон рая» (2025) и др.

В 2016 году указом Президента Азербайджана он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств». Он является членом правления Профессиональной гильдии кинорежиссеров.