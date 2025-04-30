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Назначен генеральный директор Агентства кино Азербайджана

Феликс Вишневецкий13:51 - Сегодня
Назначен генеральный директор Агентства кино Азербайджана

Назначен генеральный директор Агентства кино Азербайджана, действующего при Министерстве культуры.

Согласно соответствующему распоряжению министра культуры Адиля Керимли, на эту должность назначен Рашад Азизов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

Рашад Азизов родился в 1980 году в городе Баку. В 1996–2002 годах окончил бакалавриат и магистратуру юридического факультета Бакинского государственного университета. С 2003 года продолжил обучение в аспирантуре и докторантуре Санкт-Петербургского государственного университета. В 2017 году защитил научную диссертацию на тему «Правовое регулирование в сети Интернет: сравнительное и историко-правовое исследование» и получил учёную степень доктора юридических наук. В 2022–2023 годах прошёл обучение в Миланском политехническом университете и получил степень магистра по направлению «Использование искусственного интеллекта в государственной службе».

Рашад Азизов проводил научные исследования в области информационных технологий и цифрового развития. Он является автором шести книг, двух монографий и более 30 научных статей, опубликованных как в Азербайджане, так и за рубежом. Р.Азизов занимал различные должности в ряде государственных учреждений и имеет более 20 лет стажа государственной службы. В 2016 году он был награждён медалью «За отличие в государственной службе» согласно Указу Президента Азербайджанской Республики.

С 2012 года Рашад Азизов преподавал в Академии государственного управления при Президенте, Бакинском государственном университете и Азербайджанском государственном университете культуры и искусства. Он вёл курсы по информационному и электронному праву, инновациям и цифровому развитию, а также по управлению бизнесом в сфере культуры. С 2013 года он является руководителем «Азербайджанского клуба весёлых и находчивых».

До последнего назначения Рашад Азизов занимал должность начальника отдела творческих индустрий и цифрового развития в министерстве культуры. Он активно участвовал в реализации ряда проектов в области культуры и творческих индустрий, а также в проведении Международного кинофестиваля «Baku Cinema Breeze» и «Рынка киноиндустрии стран Востока».

Р.Азизов является членом Экспертного совета по оценке содержания кинематографических, цифровых и других аудиовизуальных произведений при Министерстве культуры.

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