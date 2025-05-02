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Агату Кристи «оживят» спустя 49 лет с момента смерти

Феликс Вишневецкий15:21 - Сегодня
Агату Кристи «оживят» спустя 49 лет с момента смерти

BBC представляет уникальный курс по писательскому мастерству, в котором сама Агата Кристи, известная автор детективных романов, будет обучать писателей.

Несмотря на то, что она скончалась почти 50 лет назад (писательницы не стало 12 января 1976 года), теперь начинающие авторы смогут учиться у легенды жанра благодаря инновационным технологиям искусственного интеллекта, сообщает 1news.az со ссылкой на Independent.

А.Кристи будет «оживлена» с помощью актрисы Вивьен Кин, которая озвучит и воспроизведет её образ, созданный с помощью AI - для этого использованы архивные записи и интервью самой писательницы, в результате каждый урок будет звучать словами самой Агаты Кристи.

Курс состоит из 11 видео, длительностью до 20 минут каждое, и стоит 79 фунтов стерлингов - для подписчиков BBC Maestro курс доступен в рамках годовой подписки за 120 фунтов, которая также включает другие курсы, например, по писательству от таких авторов, как Джоджо Мойес.

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