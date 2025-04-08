Искусственный интеллект может стать инструментом для проверки экзаменов в Азербайджане

В настоящее время ведутся работы по внедрению искусственного интеллекта для проверки результатов экзаменов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на media.az, об этом сообщил начальник отдела оценки навыков и работы с маркерами Государственного экзаменационного центра Айдын Гасымов, в ходе медиа-тура «Наблюдение за процессом проверки заданий на экзаменах, требующих письменного ответа».

«Использование искусственного интеллекта для проверки экзаменов пока новшество в мире и представляет собой сложный процесс, который требует детального изучения, но в будущем это вполне может стать реальностью», - сказал А.Гасымов.