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«I'm a Barbie girl, in a Barbie world»: Группа Aqua выступит в Баку

Феликс Вишневецкий10:02 - Сегодня
«I'm a Barbie girl, in a Barbie world»: Группа Aqua выступит в Баку

Датская поп-группа Aqua, исполнявшая главный хит 90-х, песню про куклу Барби, впервые выступит в столице Азербайджана.

Выступление поп-группы Aqua состоится в рамках грандиозного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, который пройдет на солнечном побережье Каспийского моря во второй раз в период с 23 по 26 июля.

«В городе-курорте Sea Breeze соберутся мировые звезды, исполнители легендарных хитов и топовые артисты, чтобы подарить зрителям четыре незабываемых дня музыки, танцев и потрясающих впечатлений», - отмечают организаторы мероприятия, подчеркивая, что лайнап фестиваля ежедневно пополняется именами российских и мировых звезд. В этом году на DREAM FEST выступят: Николь Шерзингер, Егор Крид, Тимати, группа «Руки Вверх!», Максим Фадеев, Serebro, Jah Khalib, In-Grid, Мот, Алсу, Клава Кока, Ани Лорак, EMIN, Haddaway и многие другие.

Программа международного фестиваля на данный момент выглядит следующим образом – отметим, что список артистов может меняться, лайнап обновляется:

- 23 июля - церемония открытия с участием звезд: Николь Шерзингер, Jony, EMIN, Mona, Асия, Sevanna, Зульфия Ханбабаева, Брендон Стоун, Тунзаля Агаева, Мераб Амзоев, Роза Зергерли, AISEL, Фаик Агаев, Айгюн Кязимова и другие.

- 24 июля – трибьют песен Муслима Магомаева, EMIN & дуэты, Artik&Asti, Максим Фадеев, Serebro, Ани Лорак, Алсу, Mona, Иракли, Ирина Дубцова, Алессандро Сафина, Брендон Стоун, Фаик Агаев, Тунзаля Агаева, Мераб Амзоев и другие.

- 25 июля – день SUPER star: Aqua, «Руки вверх!», EMIN, Haddaway, In-Grid, Алсу, Алена Апина, Ottawan, Иракли, Sandra и другие.

- 26 июля – день SUPER hit: Егор Крид, Тимати, Клава Кока, EMIN, Мот, Jah Khalib, Ирина Дубцова и другие.

«DREAM FEST – это насыщенные летние каникулы на живописном берегу Каспия в гостеприимном Азербайджане. Четыре дня фееричных шоу, аутентичный восточный колорит, атмосфера легендарного фестиваля мирового уровня и увлекательная программа для гостей», - отмечают организаторы, подчеркивая, что поклонники музыкального проекта, которые не смогут присутствовать в эти дни в Sea Breeze, оценят масштаб фестиваля в телевизионной версии.

Также важная традиция DREAM FEST - открытие памятных звезд культовых персон на аллее Sea Breeze Walk of Fame. Каждый день зрителей ждут не только концерты, но и торжественные церемонии с участием мировых знаменитостей, красная ковровая дорожка для встречи с артистами, впечатляющая развлекательная программа и много приятных сюрпризов от организаторов.

Отметим, что международный музыкальный фестиваль DREAM FEST стал проектом года по версии журнала VOICE, победив на премии «Главные лица». В 2024 году грандиозный шестидневный опен-эйр на берегу моря объединил 50 000+ зрителей и 150 артистов из 10 стран, среди которых Дэвид Фостер, Крейг Девид, Джейсон Деруло, The Jacksons, K-Maro, Imany, Dr. Alban, Outlandish, Original Enigma Voices и многие другие.

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