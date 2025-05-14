Прекращение огня как трудное, но необходимое решение: Уроки Азербайджана для Украины

Война в Украине длится уже четвертый год. За это время конфликт унес жизни сотен тысяч людей, в основном молодых мужчин по обе стороны фронта. Миллионы были ранены, миллионы стали беженцами.

Огромные территории Украины превратились в зоны боевых действий и разрушений. Гибнет инфраструктура, уничтожаются жилые кварталы, школы и больницы. Украинская экономика пребывает в состоянии глубочайшего кризиса - спад ВВП, зависимость от внешней финансовой помощи, отток рабочей силы, нестабильность национальной валюты.

В свою очередь, и Россия, несмотря на свою значительно более устойчивую экономику, тоже ощущает на себе последствия затяжного конфликта, усугубляющиеся все более нарастающим санкционным давлением, демографическими потерями и необходимостью постоянной мобилизации ресурсов.

В этих условиях все чаще звучат призывы к прекращению огня. Причем речь идет уже не о капитуляции или победе, а о приостановке боевых действий как о необходимом для сохранения оставшегося человеческого и государственного потенциала шаге. И это понимание начинает проникать в политическую риторику как на Западе, так и в Киеве.

Один из таких мощных сигналов исходит от новой администрации в Вашингтоне. После победы на выборах Дональда Трампа США сместили акценты в украинском вопросе: теперь на первый план выходит задача как можно скорее остановить кровопролитие. Новый госсекретарь США Марко Рубио буквально на днях прямо заявил: «Приоритетом США по Украине является немедленное прекращение огня». Эти слова означают, что США тверды в своем намерении отходить от взятого прежней администрацией курса эскалации и осознают риски дальнейшего затягивания конфликта - как для Украины, так и для самой глобальной безопасности.

Показательно, что и президент Владимир Зеленский в одном из последних выступлений признал: «Первый шаг на пути к реальному завершению любой войны — это прекращение огня». Данное заявление существенно отличается от прежней риторики украинского руководства, в которой доминировали лозунги о «победе любой ценой» и «недопустимости компромиссов». Очевидно, что текущая реальность заставляет Киев трезво оценивать обстановку и искать выход, который позволит избежать полной катастрофы.

На этом фоне особое значение приобретает опыт Азербайджана — страны, которая тоже прошла через национальную трагедию, потерю территорий, вынужденное перемирие, увенчавшееся в конечном итоге восстановлением суверенитета. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно делился историческими уроками, которые сегодня оказываются актуальными не только для Украины, но и для всего мира.

Выступая на прошлогоднем Шушинском медиафоруме, Ильхам Алиев напомнил о том периоде, когда Азербайджан, переживая последствия Первой Карабахской войны, согласился на прекращение огня: «Было также время, когда нам пришлось согласиться на прекращение огня. Это было в 1994 году. Поверьте мне, это было нелегкое решение… Мой отец любил Азербайджан не меньше, чем я или любой другой азербайджанец. Но он согласился на прекращение огня в мае 1994 года и спас страну. Потому что в то время у Азербайджана фактически не было регулярной армии».

Введение режима прекращения огня в 1994 году стало моментом, когда политическое руководство Азербайджана сделало выбор не в пользу эмоций, а в пользу ответственности. Не стоит объяснять, как трудно далось это решение, когда значительная часть территории страны попала под армянскую оккупацию, а свыше миллиона граждан, покинув свои дома, родные очаги, собственную землю, оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Однако именно прекращение огня позволило Азербайджану сохранить государственность, стабилизировать ситуацию внутри страны, создать экономические и институциональные основы будущего развития и сформировать полноценные Вооруженные силы, сыгравшие ключевую роль в восстановлении территориальной целостности страны в 2020 году. Возвращение Азербайджаном контроля над Карабахом явилось прямым результатом многолетнего курса на усиление государства, а не продуктом сиюминутной эмоции или военной авантюры. Выступая на днях в Агдаме, Ильхам Алиев по этому поводу сказал: «Конечно, иногда приходится принимать трудные решения. Лично я уже 17 лет являлся президентом, когда мы освободили Карабах, но я мог бы ждать еще 17 лет, если бы это было необходимо. Земли могли быть освобождены не обязательно в период моего президентства; это могло произойти и через 50 лет. В этом случае не имело бы значения, кто является президентом. Не нужно быть эгоистом. Речь не обо мне или о ком-то другом. Речь идет о людях, стране и достоинстве. Мы извлекли уроки из истории. Иногда приходится принимать трудные решения, чтобы достичь большой цели».

Эти слова свидетельствуют о прозорливости азербайджанского лидера, сумевшего дождаться нужной конъюнктуры, разглядевшего в складывавшейся на тот момент общемировой обстановке благоприятный момент для перехода к решительным действиям.

Опыт Азербайджана сегодня вызывает уважение и признание даже со стороны тех, кто ранее выступал за агрессивную линию в российско-украинском конфликте. Президент Франции Эммануэль Макрон, ранее активно подталкивавший Киев к военному решению вопроса, конечно, не без воздействия нынешней администрации США, теперь уже не столь категоричен и однозначен в своих заявлениях. Сейчас он допускает установление режима прекращения огня между конфликтующими сторонами на основе сложившейся «на земле» ситуации. Находясь 10 мая в Киеве, французский лидер проявил себя ярым сторонником установления пока 30-дневного перемирия. «Прекращение огня необходимо сейчас, чтобы могли начаться переговоры. Ради мира», - заговорил Макрон.

Западные аналитики и политические центры начинают открыто обсуждать вариант «корейского сценария» — то есть, прекращение огня без формального урегулирования территориального вопроса, отдавая предпочтение окончательному решению проблемы в лучшие для этого времена. А времена эти рано или поздно обязательно наступят. И произошедшее с Азербайджаном – наглядный тому пример.

Позиция Ильхама Алиева — это позиция государственного лидера, который оказался перед схожими дилеммами, сделал выбор в пользу стратегического терпения — и оказался прав.

В условиях, когда Украина истощена, а Запад утомлен, уроки Азербайджана звучат особенно актуально. Прекращение огня — это не капитуляция. Это - признание того, что жизнь людей дороже политических амбиций. Это - шанс остановить разрушение и начать восстановление. Главное — иметь мужество принять трудное, но мудрое решение.